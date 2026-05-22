Logo
Large banner

Нови удар на раднике у Њемачкој

Аутор:

АТВ
22.05.2026 15:04

Коментари:

0
Novac Evri Valuta
Фото: Pexels/Carlos Pernalete Tua

Њемачка расправља о хитно потребним економским и социјалним реформама. Политичари, удружења и синдикати већ су изнијели низ приједлога који се тичу радног времена, плата, пореза.

Најновији приједлог сада долази од познатог њемачког економског института. Они предлажу да се скрати плаћање Курзарбеитергелд, односно скраћеног радног времена.

илу-радијатор-04022026

Савјети

Једна грешка вас може скупо коштати: Шта треба урадити са радијаторима након гријне сезоне?

Институт са сједиштем у Минхену препоручује смањење трајања накнада за скраћено радно вријеме, или Курзарбеитергелд. Ово би могло помоћи у ублажавању тренутног недостатка радне снаге, јављају њемачки медији.

Недостатак радне снаге

Тренутно, накнаде за скраћено радно вријеме – Курзарбеитергелд – "чине потрагу за новим послом мање привлачном", тврде стручњаци.

"Тренутно се суочавамо са недостатком радне снаге у многим индустријама, док истовремено видимо високу незапосленост у другим секторима", даље је објаснио економиста.

"У овој ситуацији, имало би смисла смањити накнаде за скраћено радно вријеме за секторе који се смањују како би радна снага постала доступна другим секторима на средњи рок", додаје се.

Тренутно се накнаде за скраћено радно вријеме исплаћују највише 24 мјесеца, пишу њемачки медији. До 2019. године, максимално трајање исплате било је дванаест мјесеци.

Полиција Србија

Србија

Пронађена нестала дјевојчица (12) из Качарева: Ево гдје је провела ноћ

"У свом садашњем облику, накнаде за скраћено радно вријеме ометају флексибилност тржишта рада и дјелују као привремена субвенција за плате за компаније", примијетио је стручњак, преноси "Б92".

Шта предлажу стручњаци?

Институт је предложио посебно подстицање преквалификације и даљег образовања како би се олакшао прелазак радника из старијих у нове индустрије. На примјер, веће бенефиције би могле бити исплаћене појединцима који раде са скраћеним радним временом или незапосленима који истовремено учествују у програму преквалификације или мијењају посао.

Пензије, заједничко опорезивање и још много тога: Институт позива на даље дјеловање

Аутори студије су такође препоручили додатне мјере за повећање понуде радне снаге – посебно међу старијим особама, женама и имигрантима.

sunceeeee

Друштво

Сутра топлије са сунчаним интервалима

Конкретно, требало би укинути могућност пензионисања без одбитака за оне са изузетно дугим периодима осигурања, а повећати казне за превремено пензионисање.

Штавише, требало би укинути могућност заједничког опорезивања за брачне парове. Требало би елиминисати бирократске препреке везане за радне дозволе и признавање квалификација за имигранте.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Њемачка

Радници

Плата

Зарада

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Сједница Савјета безбједности.

Свијет

Напад на школу: Русија тражи ванредну сједницу УН-а

3 ч

0
Putin Rusija rat Ukrajina

Свијет

Путин спреман да оконча рат – познато и до када

4 ч

0
Руски министар спољних послова Сергеј Лавров

Свијет

Лавров: Европа разматра физички напад на Русију

6 ч

0
Петер Мађар гестикулира док разговара са медијима у Будимпешти, Мађарска, у понедељак, 13. априла 2026. године, након што је побиједио странку премијера Виктора Орбана на парламентарним изборима у земљи.

Свијет

Мађар: ЕУ би требало да прими државе Западног Балкана прије Украјине

6 ч

0

  • Најновије

18

01

Хитна на терену: Тежи удес у Бањалуци

17

53

Откривено шта се дешава у дому Слобе Васића: Пјевач донио битну одлуку

17

46

Објављене шокантне фотографије забетонираног тијела Нешовића

17

40

Познато када би могла да буде спремна вакцина против еболе

17

39

Јадранско море постало жуто из занимљивог разлога

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner