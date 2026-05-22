Нови удар на раднике у Њемачкој

Њемачка расправља о хитно потребним економским и социјалним реформама. Политичари, удружења и синдикати већ су изнијели низ приједлога који се тичу радног времена, плата, пореза.
Најновији приједлог сада долази од познатог њемачког економског института. Они предлажу да се скрати плаћање Курзарбеитергелд, односно скраћеног радног времена.
Институт са сједиштем у Минхену препоручује смањење трајања накнада за скраћено радно вријеме, или Курзарбеитергелд. Ово би могло помоћи у ублажавању тренутног недостатка радне снаге, јављају њемачки медији.
Тренутно, накнаде за скраћено радно вријеме – Курзарбеитергелд – "чине потрагу за новим послом мање привлачном", тврде стручњаци.
"Тренутно се суочавамо са недостатком радне снаге у многим индустријама, док истовремено видимо високу незапосленост у другим секторима", даље је објаснио економиста.
"У овој ситуацији, имало би смисла смањити накнаде за скраћено радно вријеме за секторе који се смањују како би радна снага постала доступна другим секторима на средњи рок", додаје се.
Тренутно се накнаде за скраћено радно вријеме исплаћују највише 24 мјесеца, пишу њемачки медији. До 2019. године, максимално трајање исплате било је дванаест мјесеци.
"У свом садашњем облику, накнаде за скраћено радно вријеме ометају флексибилност тржишта рада и дјелују као привремена субвенција за плате за компаније", примијетио је стручњак, преноси "Б92".
Институт је предложио посебно подстицање преквалификације и даљег образовања како би се олакшао прелазак радника из старијих у нове индустрије. На примјер, веће бенефиције би могле бити исплаћене појединцима који раде са скраћеним радним временом или незапосленима који истовремено учествују у програму преквалификације или мијењају посао.
Аутори студије су такође препоручили додатне мјере за повећање понуде радне снаге – посебно међу старијим особама, женама и имигрантима.
Конкретно, требало би укинути могућност пензионисања без одбитака за оне са изузетно дугим периодима осигурања, а повећати казне за превремено пензионисање.
Штавише, требало би укинути могућност заједничког опорезивања за брачне парове. Требало би елиминисати бирократске препреке везане за радне дозволе и признавање квалификација за имигранте.
