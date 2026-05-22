Пронађена нестала дјевојчица (12) из Качарева: Ево гдје је провела ноћ

АТВ
22.05.2026 14:59

Фото: МУП Србије

Е. Ј. (12) из Качарева пронађена је данас на територији Панчева, потврђено је "Блицу" из ПУ Панчево.

Како незванично сазнаје Блиц , Елена која се водила као нестала дјевојчица, синоћ је напустила кућу у којој станује како би отишла код свог дечка.

- Није обавијестила тетку која је њен законски старатељ а одлази код дечка, због чега се верује да је жена прво помислила на најгоре и брзо отишла у полицију како би пријавила нестанак дјевојчице - рекао је извор "Блица".

Тетка јој одузела телефон прије нестанка

Тетка која брине о дјевојчици је испричала је за "Телеграф" да је јако забринута, будући да је ријеч о детету које је мајка напустила кад је имала свега 6 година.

- Са њом мора много да се ради. Ја сам јој забранила изласке, трудим се да је изведем на прави пут. Синоћ је око пола десет пожељела мени и баки лаку ноћ и отишла да спава. Рекла је и да је спаковала ствари за школу. Од тада је нисмо видјели, а ранац је понела са собом - прича тетка нестале дјевојчице.

Како истиче, телефон јој је недавно одузела због казне, а сада га носи у полицијску станицу, надајући се да може да помогне.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

