Српска црква у пламену, објављен потресан снимак момента кад се срушио звоник!

Аутор:АТВ
У српској православној цркви у Ботошу код Зрењанина јутрос је дошло до пожара у ком је причињена велика материјална штета, али на срећу нема повријеђених.
Накнадно су се појавиле фотографије, а сада и видео снимци који јасно приказују хорор ватрене стихије која је гутала православну светињу.
Колико снажан утисак остављају види се и на основу коментара грађана који су испрва помислили да су снимци продукт вјештачке интелигенције.
Усљед интензитета пламена, на терен је изашло девет ватрогасаца спасилаца са четири возила.
Пожар је локализован, а према првим информацијама нема повријеђених, али је причињена велика материјална штета.
Реакције на објављене снимке су бројне, а у коментарима многи пишу молитву јер су их видеи истински потресли.
(Телеграф)
