Српска црква у пламену, објављен потресан снимак момента кад се срушио звоник!

АТВ
22.05.2026 11:39

У српској православној цркви у Ботошу код Зрењанина јутрос је дошло до пожара у ком је причињена велика материјална штета, али на срећу нема повријеђених.

Накнадно су се појавиле фотографије, а сада и видео снимци који јасно приказују хорор ватрене стихије која је гутала православну светињу.

Колико снажан утисак остављају види се и на основу коментара грађана који су испрва помислили да су снимци продукт вјештачке интелигенције.

Усљед интензитета пламена, на терен је изашло девет ватрогасаца спасилаца са четири возила.

Пожар је локализован, а према првим информацијама нема повријеђених, али је причињена велика материјална штета.

Реакције на објављене снимке су бројне, а у коментарима многи пишу молитву јер су их видеи истински потресли.

(Телеграф)

