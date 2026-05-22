Просјечна нето плата у априлу 1.643 КМ

Просјечна априлска нето плата у Републици Српској износила је 1.643 КМ и у односу на март номинално је мања за 0,1 одсто, а реално за 2,1 одсто, док је у односу на лани номинално већа за 11,5 одсто, а реално за 4,4 одсто.

Просјечна мјесечна бруто плата износила је 2.531 КМ, саопштено је из Републичког завода за статистику. У априлу ове године највиша просјечна нето плата исплаћена је у области стручне, научне и техничке д‌јелатности и износила је 2.228 КМ, а најнижа у области д‌јелатности пружања смјештаја, припреме и послуживања хране, хотелијерства и угоститељства 1.232 КМ. У априлу је у односу на исти мјесец прошле године у свим подручјима забиљежен номинални раст нето плате, од чега највише у областима стручне, научне и техничке д‌јелатности 19,2 одсто, јавне управе и одбране 18,3 одсто и образовању 15,7 одсто, преноси Срна.

