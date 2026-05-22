Запад се спрема за напад на Русију на челу са лидером кијевског режима Владимиром Зеленским, изјавио је шеф руске дипломатије Сергеј Лавров, преносе РИА Новости.
"Управо под истим оним заставама нацизма и реваншизма сада се формира паневропска група за напад на Русију, и то не само хибридним методама, већ се размишља и о физичком нападу. А на чело те групе постављен је не Адолф Хитлер (њега сада једноставно више нема), већ Владимир Зеленски са својим нацистичким слоганима", рекао је Лавров.
Он је подсјетио на ријечи предсједника Русије Владимира Путина, који је недавно, коментаришући мировне преговоре са Американцима о украјинској кризи, рекао да Русија има принципијелан став који ће остварити или путем преговора, или у оквиру Специјалне војне операције.
"Али разумијемо да ће коначно рјешење бити плод компромиса, као и свако питање које на овај или онај начин обухвата више држава", навео је руски министар, а преноси РТ Балкан.
