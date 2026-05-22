Експлозија у фабрици МОЛ у Мађарској: Једна особа погинула

Аутор:АТВ
Коментари:0
У фабрици мађарске нафтне и гасне компаније МОЛ у Тисаујварошу догодила експлозија од које је једна особа погинула, а неколико повријеђено, саопштио је мађарски премијер Петер Мађар.
"У фабрици МОЛ-а у Тисаујварошу догодила се експлозија. Једна особа је погинула, неколико је тешко повријеђено", објавио је Мађар на друштвеним мрежама.
Он је додао да су на лице мјеста кренули мађарски министар економије и енергетике Иштван Капитани и извршни директор МОЛ-а Жолт Хернади.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
3 ч0
Свијет
5 ч0
Свијет
6 ч0
Свијет
6 ч2
Најновије
14
15
14
05
13
57
13
42
13
31
Тренутно на програму