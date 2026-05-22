Logo
Large banner

Експлозија у фабрици МОЛ у Мађарској: Једна особа погинула

Аутор:

АТВ
22.05.2026 11:01

Коментари:

0
Полицијско ауто
Фото: Pexel/Pixabay

У фабрици мађарске нафтне и гасне компаније МОЛ у Тисаујварошу догодила експлозија од које је једна особа погинула, а неколико повријеђено, саопштио је мађарски премијер Петер Мађар.

"У фабрици МОЛ-а у Тисаујварошу догодила се експлозија. Једна особа је погинула, неколико је тешко повријеђено", објавио је Мађар на друштвеним мрежама.

Он је додао да су на лице мјеста кренули мађарски министар економије и енергетике Иштван Капитани и извршни директор МОЛ-а Жолт Хернади.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Мађарска

Нафта

Гасовод

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Ајкула

Свијет

Ајкула у плићаку! Туристи у паници

3 ч

0
Принц Ендру

Свијет

Бивши принц под истрагом због могућих сексуалних кривичних дjела!

5 ч

0
Robert Harward

Свијет

„Да ли је то маска за лице?“ Адмирал Роберт Харвард постао виралан након гостовања на Фокс њузу

6 ч

0
Кијев поново ударио на цивиле - напад на школу и дом у ЛНР, велики број рањених

Свијет

Кијев поново ударио на цивиле - напад на школу и дом у ЛНР, велики број рањених

6 ч

2

  • Најновије

14

15

По једно стабло за сваку звјездицу: Ниче "Алеја 12 беба"

14

05

Минић: Не смијемо дозволити да бањалучке бебе буду заборављене

13

57

У саобраћајној несрећи тешко повријеђен возач шкоде

13

42

Градишка: Састанак о функционисању царинског терминала и новог прелаза

13

31

Покушао убити пјевачицу, Бијељинцу четири године затвора

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner