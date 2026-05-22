Ајкула у плићаку! Туристи у паници

Туристи и мјештани у Аспри Спитија, малом приморском мјесту у области Беотија недалеко од Атина, остали су у шоку када су у плићаку угледали – ајкулу.
Необичан призор затекао је купаче који су уживали у мирном мору, а све се догодило усред дана, када је плажа била пуна људи.
Према свједочењима очевидаца, ајкула се кретала врло близу обале, на свега неколико метара од купача, што је изазвало панику и невјерицу међу присутнима.
Иако је ајкула била веома близу плићака и купача у Грчкој, наводно није показивала агресивно понашање, а након кратког боравка у плићаку се удаљила, пише Та Неа.
Стручњаци подсјећају да се ајкуле повремено могу приближити обали у потрази за храном, нарочито у топлијим мјесецима, али наглашавају да напади у овом дијелу Медитерана готово да не постоје.
Ајкула која се појавила у Аспири Спитују је примерак младе плаве ајкуле (Прионаце глауца), која јесте веома распрострањена у Средоземном мору, али готово никад не плива тако плитко, што је додатно изненађујуће.
Снимци и фотографије убрзо су се појавили на друштвеним мрежама, гдје су изазвали лавину реакција. Док су неки корисници били забринути због безбједности купача, други су истицали да су овакви сусрети ретки и да већина ајкула које залазе у плићак не представља опасност за људе.
