Ајкула у плићаку! Туристи у паници

22.05.2026 10:46

Фото: pexels/Samson Bush

Туристи и мјештани у Аспри Спитија, малом приморском мјесту у области Беотија недалеко од Атина, остали су у шоку када су у плићаку угледали – ајкулу.

Необичан призор затекао је купаче који су уживали у мирном мору, а све се догодило усред дана, када је плажа била пуна људи.

Према свједочењима очевидаца, ајкула се кретала врло близу обале, на свега неколико метара од купача, што је изазвало панику и невјерицу међу присутнима.

Иако је ајкула била веома близу плићака и купача у Грчкој, наводно није показивала агресивно понашање, а након кратког боравка у плићаку се удаљила, пише Та Неа.

Стручњаци подсјећају да се ајкуле повремено могу приближити обали у потрази за храном, нарочито у топлијим мјесецима, али наглашавају да напади у овом дијелу Медитерана готово да не постоје.

Ајкула која се појавила у Аспири Спитују је примерак младе плаве ајкуле (Прионаце глауца), која јесте веома распрострањена у Средоземном мору, али готово никад не плива тако плитко, што је додатно изненађујуће.

Снимци и фотографије убрзо су се појавили на друштвеним мрежама, гдје су изазвали лавину реакција. Док су неки корисници били забринути због безбједности купача, други су истицали да су овакви сусрети ретки и да већина ајкула које залазе у плићак не представља опасност за људе.

(б92)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

