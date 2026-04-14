Застрашујући призори у Пули: Ајкула дуга осам метара изронила испред туриста

14.04.2026 10:02

Застрашујући призори у Пули: Ајкула дуга осам метара изронила испред туриста
Фото: Pexel/Mile Ribeiro

Оно што је планирано као опуштајућа тура са делфинима претворило се у незаборавно искуство за неколико туриста током викенда.

Код обале Пуле, огромно пераје се изненада појавило одмах поред њиховог брода "Орка".

Убрзо након тога, постаје јасно - џиновска риба се приближила чамцу дугом отприлике десет метара.

Морски див је дугачак око осам метара и радознало плива у круговима.

Капетан Звонко Халимић једва може и сам да повјерује.

"Цијели живот сам на мору, али за 65 година ми се никада ништа слично није догодило", рекао је он за 24sata.хр, а преноси Хеуте.

"Било је око 17 часова, вријеме је било фантастично", описао је капетан ситуацију.

Умјесто панике, на броду је владало чуђење, дјеца су чак покушала да ухвате животињу.

"Нико се није плашио", рекао је Халимић.

Огромна риба је остала близу чамца пуних десет минута пре него што је поново заронила.

У почетку није било јасно о којој се врсти ради. Хрватски медији су је описали као кит-ајкулу. Међутим, Улрике Кирш из Немачке фондације за заштиту мора то оповргава, преноси Телеграф.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

