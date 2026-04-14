Аутобусима који у недјељу превозе путнике до Спомен-подручја Доња Градина неће бити наплаћена путарина

Аутор:АТВ
Аутобусима, који буду ангажовани за превоз путника до Спомен-подручја Доња Градина, гдје ће у недјељу, 19. априла 2026. године, бити одржан парастос и помен страдалима у Другом свјетском рату на подручју НДДХ, тог дана неће бити наплаћивана путарина на дионицама ауто-путева у Републици Српској, одлучила је управа Јавног предузећа Аутопутеви Републике Српске д.о.о. Бањалука.
- С обзиром да је ријеч о догађају од изузетног националног, историјског и друштвеног значаја, којим чувамо сјећања на неколико стотина хиљада страдалих Срба, Јевреја, Рома и других антифашиста у усташком злочину геноцида и холокауста током Другог свјетског рата, понајприје у комплексу логора смрти Јасеновац, али и на територији цијеле злочиначке НДХ, неопходно је обезбједити све услове, како би што већи број грађана присуствовао парастосу и помену у Спомен – подручју Доња Градина - наводе из Аутопутева.
Превоз до Доње Градине, која је уједно и највеће стратиште у комплексу јасеновачке фабрике смрти, организован је из свих крајева Републике Српске, тако да се 19. априла 2026. године очекује и повећан интензитет саобраћаја на свим путним правцима, који воде ка Доњој Градини, због чега је управа ЈП Аутопутеви Републике Српске једногласно одлучила да тог дана не наплаћује путарину на дионицама ауто-путева у Републици Српској и то за аутобусе, на којима ће бити истакнута ознака "ванлинијски превоз".
- На тај начин, обезбједиће се бржи и ефикаснији проток саобраћаја кроз наплатне станице, без стајања и задржавања, а ЈП Аутопутеви Републике Српске тиме дају подршку што бољој и квалитетнијој организацији превоза грађана до Спомен – подручја Доња Градина - истичу из Аутопутева.
