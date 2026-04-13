Позитиван ревизорски извјештај за Министарство правде Републике Српске

Аутор:

АТВ
13.04.2026 19:09

На слици је министар правде Републике Српске Горан Селак
Фото: Ustupljena fotografija

Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске објавила је извјештај о финансијској ревизији Министарства правде Републике Српске, којим је потврђено да су финансијски извјештаји објективни, а пословање у потпуности усклађено са законским прописима.

Добијање позитивног мишљења за финансијске извјештаје, као и за усклађеност пословања представља потврду посвећености Министарства правде домаћинском управљању буџетским средствима.

Ревизијом је обухваћена контрола свих финансијских процеса, од јавних набавки до исплате плата и накнада, при чему нису утврђена никаква значајна одступања или неправилности.

Министар правде Републике Српске, Горан Селак, истакао је да наставља рад својих претходника, те да је овакав извјештај очекиван али и да представља обавезу да се високи стандарди задрже и у будућности.

- Од првог дана инсистирам на професионализму и максималној транспарентности јер радимо са средствима грађана. Увијек тражим одговорност у раду, поштовање закона и предан рад од свих запослених. То није ствар избора, већ једини начин да градимо модеран и ефикасан систем који је у служби народа - поручио је Селак.

