"Ослобађањем злочинаца Суд БиХ правда злочине над Србима"

Ослобађањем злочинаца Суд БиХ оправдава злочине над Србима и својим пресудама вријеђа цијели српски народ, изјавила је Срни предсједник Удружења жена жртава рата Републике Српске Божица Живковић Рајилић.
Након што је Апелационо одјељење Суда БиХ укинуло првостепену пресуду некадашњем команданту 43. дринске бригаде тзв. Армије БиХ Рамизу Дураковићу за злочине над српским цивилима на подручју Чајнича, Рајилићева је оцијенила да је и тиме показао да не ради по праву.
"Срби убијени, а он /Дураковић/ ослобођен. Имају ли ти људи имало савјести", рекла је Рајилићева.
Нагласила је да није ни чудо да нико у Републици Српској није задовољан пресудама Суда БиХ.
Вијеће Апелационог одјељења Суда БиХ укинуло је првостепену пресуду некадашњем команданту 43. дринске бригаде такозване Армије БиХ Рамизу Дураковићу којом је осуђен на три и по године затвора за злочине над српским цивилима почињене 1993. на подручју Чајнича, пише Срна.
