Стармер подржао Трампа

Аутор:АТВ
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Британски премијер Кир Стармер рекао је данас у телефонском разговору са америчким председником Доналдом Трампом да је Велика Британија спремна да подржи спровођење мировног споразума Сједињених Америчких Држава и Ирана, саопштио је Даунинг стрит.
Стармер је у разговору са Трампом поздравио досадашњи напредак у преговорима САД и Ирана.
Британски премијер је истакао и да ће Лондон сарађивати са међународним партнерима како би се обезбиједио успјех мировног споразума, наводи се у саопштењу.
Истиче се да су се Стармер и Трамп сагласили да је потребно обнављање слободне пловидбе у Ормуском мореузу како би се ублажио утицај на глобалну економију.
Трамп је данас у објави на својој друштвеној мрежи Truth Social најавио да ће споразум између САД и Ирана бити потписан сутра, као и да ће Ормуски мореуз одмах бити "отворен за све", пише Танјуг.
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