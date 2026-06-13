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Стармер подржао Трампа

Аутор:

АТВ
13.06.2026 20:12

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Стармер подржао Трампа
Фото: Tanjug/AP/Ben Stansall

Британски премијер Кир Стармер рекао је данас у телефонском разговору са америчким председником Доналдом Трампом да је Велика Британија спремна да подржи спровођење мировног споразума Сједињених Америчких Држава и Ирана, саопштио је Даунинг стрит.

Стармер је у разговору са Трампом поздравио досадашњи напредак у преговорима САД и Ирана.

Британски премијер је истакао и да ће Лондон сарађивати са међународним партнерима како би се обезбиједио успјех мировног споразума, наводи се у саопштењу.

Истиче се да су се Стармер и Трамп сагласили да је потребно обнављање слободне пловидбе у Ормуском мореузу како би се ублажио утицај на глобалну економију.

Трамп је данас у објави на својој друштвеној мрежи Truth Social најавио да ће споразум између САД и Ирана бити потписан сутра, као и да ће Ормуски мореуз одмах бити "отворен за све", пише Танјуг.

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Тагови :

Кир Стармер

Доналд Трамп

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