Трамп: Споразум са Ираном спријечава развој нуклеарног оружја и отвара Ормуски мореуз

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Предсједник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп изјавио је данас да би нови споразум између Вашингтона и Техерана требало да буде потписан сутра и оцијенио да ће тим документом бити онемогућено да Иран дође до нуклеарног оружја, уз најаву да ће након његовог потписивања Ормуски мореуз бити отворен за међународни саобраћај.
Трамп је у објави на својој друштвеној мрежи Социјална истина критиковао нуклеарни споразум са Ираном из времена администрације бившег америчког предсједника Барака Обаме, познат као Заједнички свеобухватни план акције, наводећи да је тај договор представљао "лак и несметан пут ка нуклеарном оружју".
Према његовим ријечима, Иран би, да је тај споразум остао на снази, нуклеарно оружје посједовао још прије шест година.
Трамп је истакао да је нови споразум "потпуна супротност" претходном и да представља "зид против нуклеарног оружја".
- Иран више не жели нуклеарно оружје, нити ће га имати, било куповином, развојем или на било који други начин - навео је Трамп, преноси Танјуг.
Он је додао да ће одмах након потписивања споразума Ормуски мореуз бити отворен за све бродове и оцијенио да су односи његове администрације са Ираном "знатно другачији и бољи" од односа које су са Техераном имале претходне америчке администрације.
Трамп је такође навео да, за разлику од периода администрације Барака Обаме, у оквиру новог споразума неће бити новчаних трансфера између двије земље.
Говорећи о иранском нуклеарном програму, председник САД је рекао да ће, када се ситуација стабилизује, Сједињене Америчке Државе преузети и уништити преостали нуклеарни материјал који је, како тврди, закопан дубоко испод планина.
Према његовим ријечима, тај материјал би могао да буде разблажен и уништен или на територији Ирана или у Сједињеним Америчким Државама.
Трамп је изразио очекивање да ће САД и Иран у будућности развијати дугорочну сарадњу, као и да ће процес спровођења споразума протећи брзо и без тешкоћа.
Истовремено је упозорио да Вашингтон располаже и "крајњом алтернативом" уколико дипломатски процес не успије, не прецизирајући на шта конкретно мисли.
- Надам се да та алтернатива никада више неће морати да буде употријебљена - поручио је Трамп.
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