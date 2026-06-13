Путин: Никакви удари украјинске војске на Русију неће помоћи непријатељу

Коментари:0
Руске снаге одржавају стратешку предност током Специјалне војне операције и самоувјерено напредују, изјавио је предсједник Русије Владимир Путин током видео-састанка о развоју нових руских области: Доњецке и Луганске Народне Републике, Запорошке и Херсонске области.
"Наше трупе одржавају стратешку предност, самоувјерено напредују и никаква гранатирања или напади дронова неће промијенити ову ситуацију. Напредовање иде у свим правцима", рекао је Путин.
Он је истакао да никакви удари Оружаних снага Украјине на Русију неће помоћи непријатељу.
"Непријатељ не може да обузда овај притисак и прибегава отворено терористичким методама, нападајући цивилне објекте, комуникације и путнички саобраћај", напоменуо је руски лидер.
Путин је напоменуо да су се све савезне институције, многе државне компаније и други региони придружили напорима за интеграцију присаједињених руских региона.
Република Српска
4 ч7
Свијет
4 ч0
Друштво
4 ч0
Сцена
4 ч0
Најновије
21
13
21
03
20
55
20
50
20
49
Тренутно на програму