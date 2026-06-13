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Путин: Никакви удари украјинске војске на Русију неће помоћи непријатељу

13.06.2026 17:10

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Владимир Путин на форуму у Санкт Петербургу
Фото: Tanjug/AP Photo/Dmitri Lovetsky

Руске снаге одржавају стратешку предност током Специјалне војне операције и самоувјерено напредују, изјавио је предсједник Русије Владимир Путин током видео-састанка о развоју нових руских области: Доњецке и Луганске Народне Републике, Запорошке и Херсонске области.

"Наше трупе одржавају стратешку предност, самоувјерено напредују и никаква гранатирања или напади дронова неће промијенити ову ситуацију. Напредовање иде у свим правцима", рекао је Путин.

Он је истакао да никакви удари Оружаних снага Украјине на Русију неће помоћи непријатељу.

"Непријатељ не може да обузда овај притисак и прибегава отворено терористичким методама, нападајући цивилне објекте, комуникације и путнички саобраћај", напоменуо је руски лидер.

Путин је напоменуо да су се све савезне институције, многе државне компаније и други региони придружили напорима за интеграцију присаједињених руских региона.

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Тагови :

Владимир Путин

Русија

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