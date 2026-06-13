Пентагон објавио нову серију докумената о НЛО

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Пентагон је објавио трећу серију декласификованих докумената о неидентификованим летећим објектима /НЛО/, која садржи 72 извјештаја, свједочења, фотографије и видео-снимке у оквиру текуће иницијативе за већу транспарентност покренуте предсједничком наредбом раније ове године.
Према наводима званичника, ријеч је о историјском напору за транспарентност, чији је циљ објављивање државних докумената који се односе на "неидентификоване аномалне појаве" - термин који америчка војска користи умјесто назива НЛО.
- Међу новообјављеним материјалима су извјештаји о објекту "облика кромпира" који је уочило војно особље изнад више америчких база, поновљеним појавама свјетлећих кугли широм САД, као и извјештај ЦИА о ротирајућем објекту налик диску који је виђен изнад Међународног аеродрома "Хараре" у Зимбабвеу 2008. године - наводи се у извјештају, преноси Срна.
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Иницијатива је почела у мају објављивањем око 160 раније тајних докумената, фотографија и снимака различитих агенција, укључујући Пентагон, ФБИ, НАСУ и Стејт департмент.
Друга серија објављена је 22. маја и садржала је додатне снимке и свједочења.
Овај процес услиједио је након вишегодишњег притиска у Конгресу и свједочења војних лица и активиста који су тврдили да америчка Влада прикрива информације о необјашњивим објектима уоченим у близини осјетљивих војних објеката.
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