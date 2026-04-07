Умро водећи стручњак за НЛО: Учествовао у мистерији која ни данас није решена

Ник Поуп, некадашњи званичник британског Министарства одбране задужен за истраживање неидентификованих летећих објеката, преминуо је у 60. години, пренијели су британски медији.
Поуп је радио у Министарству одбране више од двије деценије, а од 1991. до 1994. године водио је пројекат познат као "НЛО деск", у оквиру ког су анализирани извјештаји о неидентификованим појавама у ваздушном простору Велике Британије, са посебним фокусом на безбједност и потенцијалне пријетње.
Вијест о његовој смрти саопштила је његова супруга, наводећи да је преминуо након борбе са узнапредовалим раком једњака.
Током каријере, Поуп је учествовао у анализама неких од најпознатијих британских случајева, укључујући мистериозни инцидент са НЛО-ом у Рендлшаму, познатом као британски "Розвел", који се догодио 1980. године.
Тај случај, који укључује сведочења војног особља о необичним светлосним појавама и могућем слијетању летјелице, и даље није добио коначно објашњење.
Кошарка
Јуниори Игокее разбили Сабах на старту Лиге шампиона
Поуп, који је радио на процени потенцијалног утицаја на националну безбједност и безбједност авијације, након пријављених виђења НЛО, рекао је да је број виђења далеко већи него што већина људи мисли и процјењује да их је у просјеку било до 300 годишње.
Након одласка из државне службе, Поуп је постао јавни коментатор и аутор на тему неидентификованих летећих објеката и потенцијалног ванземаљског живота, често гостујући у медијима и документарним емисијама.
Током последњих недеља живота наставио да даје интервјуе и учествује у јавним расправама о тој теми, пише Танјуг.
Република Српска
7 ч0
Република Српска
7 ч0
Кошарка
7 ч0
Занимљивости
7 ч0
Наука и технологија
10 ч0
Наука и технологија
18 ч0
Наука и технологија
19 ч0
Наука и технологија
1 д1
