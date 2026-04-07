Умро водећи стручњак за НЛО: Учествовао у мистерији која ни данас није решена

07.04.2026 20:07

Фото: Pixabay

Ник Поуп, некадашњи званичник британског Министарства одбране задужен за истраживање неидентификованих летећих објеката, преминуо је у 60. години, пренијели су британски медији.

Поуп је радио у Министарству одбране више од двије деценије, а од 1991. до 1994. године водио је пројекат познат као "НЛО деск", у оквиру ког су анализирани извјештаји о неидентификованим појавама у ваздушном простору Велике Британије, са посебним фокусом на безбједност и потенцијалне пријетње.

Вијест о његовој смрти саопштила је његова супруга, наводећи да је преминуо након борбе са узнапредовалим раком једњака.

Током каријере, Поуп је учествовао у анализама неких од најпознатијих британских случајева, укључујући мистериозни инцидент са НЛО-ом у Рендлшаму, познатом као британски "Розвел", који се догодио 1980. године.

Тај случај, који укључује сведочења војног особља о необичним светлосним појавама и могућем слијетању летјелице, и даље није добио коначно објашњење.

Игокеа

Кошарка

Јуниори Игокее разбили Сабах на старту Лиге шампиона

Поуп, који је радио на процени потенцијалног утицаја на националну безбједност и безбједност авијације, након пријављених виђења НЛО, рекао је да је број виђења далеко већи него што већина људи мисли и процјењује да их је у просјеку било до 300 годишње.

Након одласка из државне службе, Поуп је постао јавни коментатор и аутор на тему неидентификованих летећих објеката и потенцијалног ванземаљског живота, често гостујући у медијима и документарним емисијама.

Током последњих недеља живота наставио да даје интервјуе и учествује у јавним расправама о тој теми, пише Танјуг.

Прочитајте више

Род Благојевић

Република Српска

Благојевић: Посјета Доналда Трампа Млађег Бањалуци историјска

7 ч

0
Милорад Додик на панел-дискусији у Банском двору Трампом Млађим.

Република Српска

Додик: Пријатељства се граде у сусретима као што је данашњи са Трампом Млађим

7 ч

0
Игокеа

Кошарка

Јуниори Игокее разбили Сабах на старту Лиге шампиона

7 ч

0
Од средине априла за ове занкове слиједи велики новчани добитак: Паре ће падати са неба

Занимљивости

Од средине априла за ове занкове слиједи велики новчани добитак: Паре ће падати са неба

7 ч

0

Више из рубрике

Фотографија са друге стране Мјесеца.

Наука и технологија

Објављене прве фотографије са друге стране Мјесеца

10 ч

0
Вакцина вакцинација

Наука и технологија

Пробој у превенцији рака: Експериментална вакцина даје охрабрујуће резултате

18 ч

0
На овој слици коју је обезбиједила НАСА, астронауткиња Кристина Кокс је освијетљена екраном унутар затамњене летјелице Орион трећег дана мисије агенције Артемис II у петак, 3. априла 2026. године.

Наука и технологија

Астронаути снимили невјероватне призоре: Били су 40 минута без сигнала

19 ч

0
Астронаути из мисије Артемис 2 у капсули.

Наука и технологија

Астронаути мисије Артемис удаљили се од Земље више него било ко други у историји

1 д

1

  • Најновије

  • Најчитаније

00

14

Због дјеце страдалог свештеника из Дервенте на ногама и Америка

23

38

Одјекују експлозије: Иран напао пред истек ултиматума

23

30

Свештеник Дарко спасио живот свештенику Богдану

23

23

Звезда се уздигла након пораза у дербију: Париз пао

23

15

Брејк Бајерна у Мадриду, Минималац Арсенала

