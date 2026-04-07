Logo
Large banner

Јуниори Игокее разбили Сабах на старту Лиге шампиона

Аутор:

АТВ
07.04.2026 19:55

Коментари:

0
Игокеа
Фото: АТВ

Јуниори Игокее савладали су азербејџански Сабах 88:58 на старту турнира ФИБА Лиге шампиона.

Млади Игоси од старта су наметнули свој ритам те побједа није долазила у питање.

Лука Галић са 18 поена био је најефикаснији код домаћина, а пратили су га Ђукановић са 16 и Миловановић са 13 поена.

"Честитам мојим момцима на заслуженој побједи. Нисмо знали много о противнику, али смо се припремали, играли своје нападе и уз ову публику досли до тријумфа. Подијелили смо минуте, сви су одиграли колико су требали и припремамо се за наредни меч", изјавио је Јован Мирковић тренер јуниорске селекције КК Игокеа

Наредни меч Игоси играју у четвртак против Лудвигсбурга.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

КК Игокеа

Лига шампиона

кошарка

Коментари (0)
Large banner

  • Најновије

  • Најчитаније

00

14

Због дјеце страдалог свештеника из Дервенте на ногама и Америка

23

38

Одјекују експлозије: Иран напао пред истек ултиматума

23

30

Свештеник Дарко спасио живот свештенику Богдану

23

23

Звезда се уздигла након пораза у дербију: Париз пао

23

15

Брејк Бајерна у Мадриду, Минималац Арсенала

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner