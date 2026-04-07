Јуниори Игокее разбили Сабах на старту Лиге шампиона

Аутор:АТВ
Коментари:0
Јуниори Игокее савладали су азербејџански Сабах 88:58 на старту турнира ФИБА Лиге шампиона.
Млади Игоси од старта су наметнули свој ритам те побједа није долазила у питање.
Лука Галић са 18 поена био је најефикаснији код домаћина, а пратили су га Ђукановић са 16 и Миловановић са 13 поена.
"Честитам мојим момцима на заслуженој побједи. Нисмо знали много о противнику, али смо се припремали, играли своје нападе и уз ову публику досли до тријумфа. Подијелили смо минуте, сви су одиграли колико су требали и припремамо се за наредни меч", изјавио је Јован Мирковић тренер јуниорске селекције КК Игокеа
Наредни меч Игоси играју у четвртак против Лудвигсбурга.
