У Лакташима све спремно за кошаркашки спектакл

Аутор:АТВ
Коментари:0
Лакташи и Игокеа спремни су за почетак такмичења у омладинској Лиги шампиона, а првог дана на програму су четири утакмице
Дворана у руху ФИБА Лиге шампиона
У првом мечу од 12:30 састају се Нимбурк и Остенде.
Биће ово утакмица у оквиру групе А у којој се још налазе и јуниори Борца.
Након њих на паркет излазе Галатасарај и Олденбург од 15 часова у оквиру групе Ц, док је у центру пажње окршај који почиње у 17:30. Домаћин Игокеа у овом термину игра против азербејџанског Сабаха и то је први меч групе Б. Данашњи програм затвара утакмица између суботичког Спартака и Бона, у групи Д. Почетак је заказан за 20 часова.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Кошарка
18 ч0
Кошарка
1 д0
Кошарка
2 д0
Кошарка
4 седм0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму