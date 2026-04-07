У Лакташима све спремно за кошаркашки спектакл

07.04.2026 11:29

ФИБА Лига шампиона
Лакташи и Игокеа спремни су за почетак такмичења у омладинској Лиги шампиона, а првог дана на програму су четири утакмице

Дворана у руху ФИБА Лиге шампиона

У првом мечу од 12:30 састају се Нимбурк и Остенде.

Биће ово утакмица у оквиру групе А у којој се још налазе и јуниори Борца.

ФИБА Лига шампиона
ФИБА Лига шампиона

Након њих на паркет излазе Галатасарај и Олденбург од 15 часова у оквиру групе Ц, док је у центру пажње окршај који почиње у 17:30. Домаћин Игокеа у овом термину игра против азербејџанског Сабаха и то је први меч групе Б. Данашњи програм затвара утакмица између суботичког Спартака и Бона, у групи Д. Почетак је заказан за 20 часова.

ФИБА Лига шампиона: Кошаркаши Борца умјесто Бнеи Херцлија на турниру у Лакташима

КК Игокеа: Све је спремно за завршни турнир јуниорске ФИБА Лиге шампиона

Одржан жријеб јуниорске ФИБА Лиге шампиона: Игокеа са Лудвигсбургом и Сабахом

ФИБА лига шампиона: Данас почиње завршни турнир

