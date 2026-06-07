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Крвави пир у Бановићима: Мушкарац убијен, жена тешко рањена

Аутор:

АТВ
07.06.2026 12:12

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Аутомобил полиције ФБиХ
Фото: АТВ БЛ

У пуцњави која се догодила данас у насељу Чифлук, у општини Бановићи, једна особа је смртно страдала, док је једна женска особа задобила повреде, саопштено је из Министарства унутрашњих послова Тузланског кантона.

Полицијској станици Живинице догађај је пријављен око 10:40 часова, након чега су на терен одмах упућене полицијске патроле из Бановића, као и екипа Службе хитне медицинске помоћи Дома здравља Бановићи.

По доласку на лице мјеста, полиција је затекла беживотно тијело мушкарца, док је повријеђена жена хитно превезена у Универзитетски клинички центар Тузла ради пружања љекарске помоћи.

Брзом интервенцијом припадника Тима за брзе интервенције Јединице полиције за специјалну подршку Управе полиције МУП-а ТК и службеника ПС Бановићи, осумњичени је лоциран и стављен под контролу. Ријеч је о лицу иницијала Х.Т. (64), које је лишено слободе и спроведено у службене просторије на криминалистичку обраду.

Приликом претреса, полиција је пронашла и аутоматску пушку, која се доводи у везу са извршењем овог кривичног дјела.

О догађају је одмах обавијештен дежурни тужилац Кантоналног тужилаштва Тузланског кантона. Увиђај на лицу мјеста, којим руководи тужилац, врше истражиоци Сектора криминалистичке полиције Управе полиције МУП-а ТК, након чега ће бити познато више детаља о мотивима и околностима овог догађаја.

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Подијели:

Тагови :

Бановићи

Црна хроника

Рањена жена

Убијен мушкарац

Пуцњава

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