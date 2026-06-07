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Д‌јевојка (19) страдала након превртања квада

Аутор:

АТВ
07.06.2026 10:28

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Црвено-врни квад паркиран на планини.
Фото: Pexels/White Noiise

Јуче се у општини Добој-Исток догодила тешка саобраћајна несрећа у којој је једна особа изгубила живот.

Према незваничним информацијама Црне Хронике, ријеч је о 19-годишњој д‌јевојци А.С.

Она је живот изгубила након превртања возила квад.

"У општини Добој-Исток је дошло до превртања квада. Једна особа је смртно страдала ", рекли су кратко из МУП-а ТК.

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Тагови :

погинула дјевојка

квад

Добој

Саобраћајна несрећа

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