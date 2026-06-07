Аутор:АТВ
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Јуче се у општини Добој-Исток догодила тешка саобраћајна несрећа у којој је једна особа изгубила живот.
Према незваничним информацијама Црне Хронике, ријеч је о 19-годишњој дјевојци А.С.
Она је живот изгубила након превртања возила квад.
"У општини Добој-Исток је дошло до превртања квада. Једна особа је смртно страдала ", рекли су кратко из МУП-а ТК.
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