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Огласили се љекари: Познато стање жене коју је ударио санитет у Чачку

Аутор:

АТВ
06.06.2026 20:54

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Возило Хитне помоћи.
Фото: Pexels

На обилазном путу у Чачку током вечерњих сати дошло је до тешког саобраћајног удеса када је возило Хитне помоћи ударило жену која је прелазила коловоз, највјероватније ван пјешачког прелаза.

Иако се прво појавила информација да је жена настрадала, из болнице су потврдили да је она ипак жива, али у изузетно тешком стању.

"На ургентно пријемно одјељење примљена је женска особа повријеђена у саобраћајној несрећи у тешком општем стању. Пацијенткиња је примљена у јединицу интензивне његе", рекла је за др Марија Страњац из Опште болнице у Чачку.

Становници који живе у близини кажу да их је призор дубоко потресао.

Hitna pomoć

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"Хитна помоћ је ишла под звучном и свјетлосном сигнализацијом, возач није имао времена да реагује и ударио је жену која је остала да лежи непомично. Зато су сви помислили да јој нема спаса, али надамо се да ће бити добро сада кад знамо да је преживјела. Нажалост, ово није прва оваква ситуација овдје, јер су се и раније догађале несреће са трагичним исходом", каже један од мјештана.

Током трајања увиђаја саобраћај на овом путу био је обустављен, а формиране су дугачке колоне возила, преноси Телеграф.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Чачак

Повријеђен пјешак

возачи санитета

Црна хроника

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