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Огласила се полиција о несрећи у РиТЕ Гацко у којој је повријеђен радник

Аутор:

АТВ
06.06.2026 19:58

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Фото: ATV

Младић (20) из Брчког тешко је повријеђен данас у Руднику и Термоелектрани Гацко, потврђено је за АТВ из Полицијске управе Требиње.

Како АТВ незванично сазнаје, младић је пао са скеле током радова на изградњи постројења за пречишћавање угља.

УКЦ РС

Република Српска

РиТе Гацко: Повријеђени радник хеликоптером превезен на у УКЦ

Подсјетимо, како је АТВ раније писао, он је пребачен на даље лијечење у Универзитетски клинички центар Републике Српске у Бањалуци.

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Тагови :

РиТЕ Гацко

повријеђени

Повријеђен радник

УКЦ Републике Српске

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