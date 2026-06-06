Огласила се полиција о несрећи у РиТЕ Гацко у којој је повријеђен радник

Аутор:АТВ
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Младић (20) из Брчког тешко је повријеђен данас у Руднику и Термоелектрани Гацко, потврђено је за АТВ из Полицијске управе Требиње.
Како АТВ незванично сазнаје, младић је пао са скеле током радова на изградњи постројења за пречишћавање угља.
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Подсјетимо, како је АТВ раније писао, он је пребачен на даље лијечење у Универзитетски клинички центар Републике Српске у Бањалуци.
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