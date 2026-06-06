Новинарски пријатељи постали политички непријатељи

Аутор:Бојан Носовић
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Кратак је пут од новинарства до политике али на политичком борилишту оштра новинарска пера постају још оштрија. Види се то ових дана у Херцеговини.
У политику је ушла новинарка Наташа Миљановић Зубац, тамо је дочекао некадашњи колега Небојша Вукановић. Није био одушевљен.
"Сваки пут сам се нашао ту да алармирам јавност и да јој преко јавности пружим заштиту и преко Народне скупштине, тражим сједнице Одбора за безбиједност и на локалним сједницама. Нажалост видимо да госпођа Миљановић Зубац покушава да буде уз Драшка Станивуковића који покушава да што више мени овдје људи узме у Херцеговини, ја немам ништа против, нека цвијета хиљаде цвијетова неће ми направити штету", рекао је лидер Листе за правду и ред Небојша Вукановић.
Сваки озбиљан коментар је сувишан, јер се ради о потпуно погрешној перцепцији ствари и апсолутно погрешним информацијама, на Вукановићеве тврдње одговара Наташа Миљановић Зубац. А на питање зашто је новинарство замијенила политиком одговара.
"Могу ти само рећи да је у мом случају „политика" сама од себе послала и изнудила ту политичку позивницу. Сами су ме створили и подигли, јер су ме довели у положај да више не могу ни живјети ни радити. Тако да је то право питање за неке друге политичке адресе", казала је из Покрета Сигурна Српска Наташа Миљановић Зубац.
Из овог јужњачког примјера је очигледно да новинарски пријатељи брзо могу постати политички непријатељи. Рат ће вјероватно ескалирати у јесење изборне дане.
Није проблем а није ни новост да новинар постане политичар, али се са новинарством онда мора поздравити каже актуелно оштро перо са југа. Николија Бјелица Шкриван још додаје да је легитимно промјенити професију и да је из новинарства у политику лако јер су сродна занимања.
"Мени те ствари нису проблематичне уколико су одрађене транспарентно, оно што је проблематично јесте бављење новинарством истовремено док агитујете за неку политичку опцију било да се ради о политички партијама на власти или оном из опозиције", истиче уредник портала “Директ” Требиње Николија Бјелица.
Било је и примјера оних који су покушали па се вратили. Много је више оних који су остали и успјели. Најбољи примјер у Херцеговини је некадашњи новинар а садашњи начелник Невесиња Миленко Авдаловић који већ увелико троши трећи начелнички мандат.
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