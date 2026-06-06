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Многи се питају зашто је патријарх скинуо капу: Ово су три главна разлога

Аутор:

АТВ
06.06.2026 16:29

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Патријарх Порфирије чита Јеванђеље на Спасовданској литији.
Фото: Tanjug/AP/RADE PRELIĆ

Након што су се од Спасовдана, 20. маја, вјерници могли поклонити Часном појасу Пресвете Богородице, ова велика светиња данас је свечано испраћена из Храма Светог Саве назад на Свету Гору.

У препуном Храму је одржан молебан, а овај историјски догађај обиљежиле су изузетно јаке емоције.

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Емоције савладале и патријарха

У једном тренутку, емоције су у потпуности савладале патријарха српског Порфирија, који је заплакао пред Часним појасом, а потом је учинио чин који је привукао велику пажњу вјерника - скинуо је своју бијелу богослужбену капу (панакамилавку/бијели клобук).

Чин понизности

Иако лаицима овај гест може дјеловати необично, скидање богослужбене капе је дубоко укоријењен чин понизности и поштовања у православној традицији.

Патријарх Порфирије, као и сви други архијереји и свештеници, скида митру или клобук из три кључна богослужбена и симболичка разлога.

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Бијела патријаршијска капа представља симбол духовне власти, части и црквеног ауторитета.

Скидање капе пред Часним појасом

Скидањем капе пред Часним појасом, патријарх симболично показује да сву своју земаљску и црквену власт полаже пред вишим, небеским ауторитетом – у овом случају пред Мајком Божијом и самим Богом.

Према црквеним правилима, свештенослужитељи обавезно откривају главу у најсветијим тренуцима службе.

То се чини током читања Светог Јеванђеља, преноса Светих Дарова, али и током усрдних молитви и цјеливања чудотворних реликвија. Данашњи молебан је управо таква врста интензивне, директне молитве гдје се стоји "лицем у лице" са светињом.

Патријарх српски Порфирије

Србија

Часни појас испред Храма свечано испраћен ка аеродрому "Никола Тесла"

Откривена глава пред светињом је универзални хришћански знак смирења. Пред присуством велике благодати коју носи реликвија попут Појаса Пресвете Богородице, сваки вјерник, па и сам поглавар Цркве, стоји разоткривен, као обично људско биће које моли за милост и заступништво, преноси Телеграф.рс.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Патријарх Порфирије

Појас Пресвете Богородице

храм Светог Саве на Врачару

православље

СПЦ

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