Многи се питају зашто је патријарх скинуо капу: Ово су три главна разлога

Аутор:АТВ
Коментари:0
Након што су се од Спасовдана, 20. маја, вјерници могли поклонити Часном појасу Пресвете Богородице, ова велика светиња данас је свечано испраћена из Храма Светог Саве назад на Свету Гору.
У препуном Храму је одржан молебан, а овај историјски догађај обиљежиле су изузетно јаке емоције.
Свијет
Морски пас усмртио рониоца током подводног риболова у Аустралији
У једном тренутку, емоције су у потпуности савладале патријарха српског Порфирија, који је заплакао пред Часним појасом, а потом је учинио чин који је привукао велику пажњу вјерника - скинуо је своју бијелу богослужбену капу (панакамилавку/бијели клобук).
Иако лаицима овај гест може дјеловати необично, скидање богослужбене капе је дубоко укоријењен чин понизности и поштовања у православној традицији.
Патријарх Порфирије, као и сви други архијереји и свештеници, скида митру или клобук из три кључна богослужбена и симболичка разлога.
Свијет
Отишла је велика дама Француске: Преминула супруга бившег предсједника
Бијела патријаршијска капа представља симбол духовне власти, части и црквеног ауторитета.
Скидањем капе пред Часним појасом, патријарх симболично показује да сву своју земаљску и црквену власт полаже пред вишим, небеским ауторитетом – у овом случају пред Мајком Божијом и самим Богом.
Према црквеним правилима, свештенослужитељи обавезно откривају главу у најсветијим тренуцима службе.
То се чини током читања Светог Јеванђеља, преноса Светих Дарова, али и током усрдних молитви и цјеливања чудотворних реликвија. Данашњи молебан је управо таква врста интензивне, директне молитве гдје се стоји "лицем у лице" са светињом.
Србија
Часни појас испред Храма свечано испраћен ка аеродрому "Никола Тесла"
Откривена глава пред светињом је универзални хришћански знак смирења. Пред присуством велике благодати коју носи реликвија попут Појаса Пресвете Богородице, сваки вјерник, па и сам поглавар Цркве, стоји разоткривен, као обично људско биће које моли за милост и заступништво, преноси Телеграф.рс.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
1 ч0
Друштво
2 ч0
Друштво
2 ч0
Здравље
2 ч0
Најновије
17
25
17
21
17
18
17
08
16
53
Тренутно на програму
16:00
Арт радар (Р)
лајфстајл
16:30
Временска прогноза
временска прогноза
16:35
Народ прича (Р)
путопис
17:20
Повратак кући С02 ЕП01 ( 12+, Р)
серијски програм
18:20
Бизнис клуб
инфотејмент
18:55
Маркетинг
маркетинг
19:00
АТВ вијести
информативни програм вијести