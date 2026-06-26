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Викенд хороскоп: Један знак улази у емотивни вртлог који није очекивао

Аутор:

АТВ редакција
26.06.2026 22:42

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Хороскоп
Фото: pexels/Ксения Вохминцева

Ево шта звијезде предвиђају за викенд, од 26. до 28. јуна.

Ован

Посао: Иако је викенд, мисли вам повремено лутају ка задацима које нисте завршили током недјеље, али успијевате да пронађете равнотежу и да не дозволите да вас то превише оптерети.

Љубав: Спонтан разговор или сусрет би вас могао изненадити и отворити врата нечему што нисте планирали, али вам на крају одговара.

Здравље: Ваша енергија је солидна, али би вам добро дошло више одмора и мање импулсивних одлука које вас исцрпљују.

Бик

Посао: Осјећате се као да коначно имате контролу над стварима које су вас мучиле протеклих неколико дана, па викенд користите да се ментално средите и планирате за сљедећи период.

Љубав: У везама је потребна већа сигурност и пажња, док слободни Бикови размишљају о особи из прошлости која се поново појављује у њиховим мислима.

Здравље: Обратите пажњу на исхрану и варење јер ваше тијело може реаговати осјетљивије него обично.

Близанци

Посао: Иако покушавате да искључите посао, идеје вам и даље спонтано падају на памет, па је добра идеја да их запишете јер би неке од њих могле бити корисне у наредним данима.

Љубав: Флерт и комуникација постају интензивнији него што сте планирали, а једна особа би могла да привуче вашу пажњу на начин који нисте очекивали.

Здравље: Могућа је блага исцрпљеност због превише друштвених активности и недостатка одговарајућег одмора.

Рак

Посао: Викенд вам доноси потребу да се потпуно дистанцирате од радних тема, мада вас повремено може „изазвати“ порука или обавеза коју не можете игнорисати.

Љубав: Емоције су појачане, па односи постају дубљи и искренији, а разговори са вољенима доносе осјећај олакшања.

Здравље: Потребно вам је више сна и мира јер вам тијело јасно сигнализира да сте били под стресом.

Лав

Посао: Иако нисте активно укључени у посао, осјећате да се ствари полако склапају у вашу корист и да долази период у којем ћете имати већу контролу.

Љубав: Ваша харизма је наглашена, па привлачите пажњу гдје год да се појавите, што вам може донијети и занимљиве нове контакте.

Здравље: Имате добар ниво енергије, али пазите да не претерујете са активностима и друштвеним обавезама.

Дјевица

Посао: Викенд вам долази као прилика да се ментално повучете и средите своје мисли, иако можда још увијек анализирате неке ситуације које нисте затворили.

Љубав: Неко из вашег окружења показује јасне знаке интересовања, али ви и даље све посматрате са дозом опреза и анализе.

Здравље: Осетљивији сте на стрес него обично, па би вам користило више тишине и одмора.

Вага

Посао: Иако активно не радите, могли бисте добити вијести или информације које вам дају бољу слику о вашој финансијској ситуацији или будућим плановима.

Љубав: Односи се стабилизују и враћа се осјећај равнотеже, па вам викенд доноси више мирних и пријатних тренутака са партнером или вољенима.

Здравље: Генерално сте стабилни, али будите свесни умора који се може нагомилати из претходне недјеље.

Шкорпија

Посао: Ваша интуиција је изузетно појачана, па лако препознајете шта треба избјегавати или променити, чак и ако нема конкретних пословних догађаја.

Љубав: Страсти су појачане, а односи постају интензивнији, а једна ситуација би вас могла емоционално ангажовати више него што сте очекивали.

Здравље: Осјећате се добро, али би вам користило да избегавате претеривање и емоционалну исцрпљеност.

Стријелац

Посао: Имате идеју или инспирацију која би могла да се развије у нешто веће, мада за сада све остаје на нивоу размишљања и планирања.

Љубав: Желите више слободе него обично, па не волите притиске или ограничења у везама.

Здравље: Највише вам одговара боравак на отвореном и физичка активност која ослобађа напетост.

Јарац

Посао: Коначно осећате да можете да успорите и направите паузу од својих обавеза, иако вам мисли повремено лутају ка обавезама које вас очекују.

Љубав: Стабилност у везама вам доноси мир, а искрени разговори додатно јачају повјерење.

Здравље: Добро сте, али би вам користило опуштање и ублажавање напетости у леђима и раменима.

Водолија

Посао: Могућ је неочекивани позив или информација која ће промијенити ваше планове за викенд и подстаћи вас да размислите о новом правцу.

Љубав: Привлаче вас људи који су другачији од вашег уобичајеног типа, што може донети занимљива, али и непредвидива искуства.

Здравље: Ваша енергија варира, па би требало више да слушате своје тијело и да се одмарате када осјетите пад.

Риба

Посао: Интуиција је ваш главни водич и помаже вам да разумете ситуације без потребе за превише објашњења или анализе.

Љубав: Емоције су појачане, па све доживљавате дубље него обично, што може донијети и лепе тренутке и тренутке преосјетљивости.

Здравље: Потребан вам је мирнији темпо и више времена за опуштање како бисте повратили унутрашњу равнотежу.

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