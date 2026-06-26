Да ли је вриједно ући у везу са мушкарцем истог хороскопског знака?

Аутор:АТВ редакција
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Покушајмо да схватимо које предности и мане постоје у односима између представника истог хороскопског знака.
Постоје знаци чији представници воле да комуницирају са иронијом, стално исмијавајући партнера. А има и оних који не подносе такву комуникацију. Очигледно, ако се ове супротности споје, оне неће моћи дуго да буду у срећној вези и брзо ће се разићи. Али ако оба партнера имају исти став према бројним шалама или њиховом одсуству, онда ће такав пар трајати дуго.
Представници истог хороскопског знака често имају исти поглед на свијет, циљеве, вриједности и укусе. Неки знак може бити фокусиран на каријеру, а други - на породицу, дјецу. За тако различите знакове је проблематично да буду заједно, јер ће свако тежити нечему свом одвојено од партнера. Али ако се знак поклапа, онда у везу долази хармонија и сва животна питања се лако рјешавају.
Као примјер можемо навести познате љубоморне људе - Шкорпије. Шкорпијама је понекад веома тешко да докажу разлог своје љубоморе, док други знак то можда уопште не разумије. Али да су у пару двије Шкорпије, онда не би било потребе да објашњавате ништа, јер би сами партнери разумјели осјећања једни других.
Наравно, када партнери имају исте позитивне особине, у вези ће завладати хармонија. Али шта се дешава ако су и негативне особине идентичне? Партнери ће почети да се свађају, увијек прекоравајући једни друге за исту ствар. Оваквим везама такође може недостајати разноликост, што убија романтику и мистерију и повећава досаду.
Чак и сличност прилично позитивних квалитета може уништити односе између идентичних знакова. На примјер, Лавови (по правилу) теже вођству у односима, док такође не воле да дијеле своју водећу позицију, па су стога овакви односи осуђени на пропаст.
Представници истог хороскопског знака могу наћи много заједничког једни с другима, а то може постати основа снажног пријатељства. То јест, грубо говорећи, особа види своју копију и не може да доживи романтична осјећања.
Немогуће је недвосмислено одговорити на питање да ли је вриједно ступити у везу са особом истог хороскопског знака као и ви. Такви односи имају своје предности и мане, али постоји мишљење да су најскладнији парови представника истог хороскопског знака могући са Биком, Вагом, Стријелцем, Рибама и Дјевицом, преноси Супержена.
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