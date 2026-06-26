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Пет знакова емоционалне манипулације у вези

Аутор:

АТВ редакција
26.06.2026 10:32

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Пар дијели топао тренутак уз кафу и пецива у свијетлој кухињи.
Фото: Gustavo Fring/Pexels

Емоционална манипулација у везама често је прикривена и може се маскирати као брига, љубав или шала.

Временом може нарушити самопоуздање и навести особу да сумња у сопствена осјећања и процјене. Савјетник за ментално здравље Џефри Мелцер издвојио је пет знакова који могу указивати на манипулативне обрасце у љубавној вези.

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Осјећате кривицу због својих потреба

Мелцер упозорава да је један од знакова емоционалне манипулације умањивање туђих осјећања и потреба. Када кажете да вас је нешто повриједило, одговарају вам да сте "преосјетљиви" или да претјерујете. Временом можете почети да сумњате у сопствена осјећања и потребе и да их потискујете како бисте избјегли сукоб.

Досљедни су само када њима одговара

Према ријечима савјетника, манипулативне особе често показују пажњу само када им нешто треба, а повлаче се када сте ви ти којима је потребна подршка. Управо када помислите да одете, поново постају брижни и пажљиви. Такав образац може створити круг наде и разочарања који вас држи у неизвјесности.

Сваки разговор се заврши тако да буде о њима

Мелцер истиче да манипулатори често успијевају да преусмјере разговор на себе. Ако покушате да причате о својим осјећањима, фокус се убрзо пребаци на њихове проблеме и емоције. На крају ви тјешите њих, док оно што сте жељели да кажете остаје по страни.

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Још један знак који Мелцер издваја јесте излуђивање. Ви догађаје памтите на један начин, а они тврде да су се догодили потпуно другачије. Такво понашање може вас навести да посумњате у сопствено сјећање и перцепцију.

Осјећате више анксиозности него љубави

Ако стално пазите шта ћете рећи, бојите се њихове реакције или имате осјећај да морате да угађате другој особи, Мелцер сматра да би то могао бити знак нездравог односа. Љубав не би требало да ствара сталан осјећај напетости. Поред особе са којом сте требало би да се осјећате сигурно, а не непрестано забринуто.

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