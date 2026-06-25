Објавила фотографију са момком ког је упознала у Будви, па шокирала: ''Било би вријеме да се јавиш, сад си тата''

Аутор:АТВ редакција
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Објава једне дјевојке постала је вирална јер је у двије фотографије успјела да исприча причу о љубави, разочарању и родитељству о којој данас говори цијели интернет.
Друштвене мреже посљедњих година изњедриле су много виралних трендова, али ријетко који је успио да у само двије фотографије изазове толико реакција као објава једне дјевојке на ТикТоку.
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На првој фотографији види се она са младићем којег је, како је написала, упознала током провода у Будви. Уз слику стоји једноставан натпис: „Дечко којег сам видјела једном у Будви“.
Међутим, већ на сљедећем слајду уследио је обрт који нико није очекивао. На фотографији дјевојка за руку води малу девојчицу, а преко слике пише: „Желим срећан Дан очева, било би вријеме да се јавиш.“
Интернет је, очекивано, експлодирао.
Неки су се смијали неочекиваном преокрету, други су писали да је прича тужна, трећи су се питали да ли је објава уопште истинита. Ипак, без обзира на то шта се заиста крије иза виралног снимка, једна ствар је сигурна - погодио је тему која погађа много више људи него што смо спремни да признамо.
Јер, колико год да је почетак приче дјеловао као типична љетна романса, њен крај отворио је много озбиљније питање.
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У коментарима су се брзо појавиле хиљаде жена које су тврдиле да познају сличне приче. Неке су писале да су саме подигле дјецу без икакве помоћи партнера, друге да су годинама чекале позив који никада није стигао, а треће да су одавно престале да очекују било шта осим тишине.
И управо ту ова објава престаје да буде само интернет шала.
Јер иза духовитог обрта крије се реалност са којом се суочавају многе самохране мајке.
Док се у јавности често воде расправе о томе колико је родитељство тешко, ријетко се говори о томе колико је оно теже када га једна особа изнесе готово сама. Не ради се само о финансијама. Ради се о свакодневним обавезама, непроспаваним ноћима, болестима, вртићу, школи, родитељским састанцима, бригама, одлукама и свим оним невидљивим пословима које неко мора да уради.
Најчешће је то управо мајка.
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Наравно, постоје и бројни пожртвовани очеви који активно учествују у животима своје дјеце и који су подједнако укључени у родитељство. Али управо зато приче о мушкарцима који нестану из живота свог дјетета изазивају толико бурне реакције. Зато што представљају супротност ономе што би родитељство требало да буде.
Бити родитељ није статус на друштвеним мрежама нити фотографија за посебне прилике.
То је присуство.
И зато је можда најјачи дио цијеле виралне објаве управо реченица: „Било би вријеме да се јавиш.“
У тој једној реченици стало је много више од обичног прозивања. Она звучи као иронија, али и као подсјетник да вријеме пролази. Да дијете расте. Да први кораци, прве ријечи, рођендани и школске приредбе не могу да се врате.
Интернет често зна да буде суров, али понекад умије да препозна суштину боље од многих озбиљних анализа. Зато су бројни коментатори приметили да је дјевојка успјела да каже много без иједне увреде, без свађе и без дугог објашњења.
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Двије фотографије биле су довољне.
Прва је приказала почетак једне приче.
Друга њене посљедице.
Можда управо зато овај ТикТок није постао виралан само зато што је духовит. Постао је виралан зато што је многе насмијао, али још више њих подсјетио да иза сваке овакве приче постоји дијете које није бирало околности у којима ће одрастати.
А ако је судити по реакцијама људи на друштвеним мрежама, чини се да јавност данас има све мање разумијевања за родитеље који могу да буду присутни, а одлуче да то не буду.
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Јер љетне авантуре можда трају једну ноћ.
Али родитељство траје цијели живот.
(Она.рс)
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