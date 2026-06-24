Истраживања кажу да су ово најбоље године за брак

Аутор:АТВ редакција
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Иако се успјешан брак може догодити у било ком тренутку живота, постоје неке године за које се стручњаци слажу да су погодније за ступање у брачну заједницу.
Стручњаци се слажу да вријеме за брак више зависи од тога гдје се та особа налази у животу, а не од тачног временског оквира.
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- Не постоји нужно најбоља доб за ступање у брак, али дефинитивно постоји најбоље вријеме за ступање у брак, то је онда када се осјећате пријатно и самопоуздано у свом пословном и приватном животу. Ипак, већина стручњака се слаже да је најбоље вријеме за брак у глобалу обично у касним 20-им годинама - каже психолог Ејприл Дејвис.
- У просјеку, што је пар млађи када се вјенча, то има више проблема - каже др Вајат Фише лиценцирани психолог за Бридес који је специјализован за брачно савјетовање.
Он додаје да су бракови који се дешавају када су оба партнера у касним тинејџерским годинама или раним 20-им обично повезани са већом стопом развода. Разлог је, објашњава, тај што се људи много мијењају у овом периоду.
- Људи толико расту у двадесетим годинама. Ако се рано вјенчате, ризик да ћете се драстично промијенити и пробудити се као да немате ништа заједничко са супружником и да желите другачије ствари у животу је висок - објашњава он.
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Још један ризик од брака у овим годинама је да вам то не даје много могућности да истражите своје могућности. Са неуролошког становишта, Келси Торгерсон, лиценцирани клинички социјални радник, каже да је важно чекати док се ваш мозак потпуно не развије – што се дешава са 25 година.
- Вјерујем да је најбоље сачекати до овог маркера. Такође је важно да са партнером искусите стресне ситуације које превазилазите, требало би да видите како се носите са образовањем, послом...Желите да знате да имате стратегије управљања конфликтима за здрав успешан брак.
Свијест, зрелост и ниво комуникације су потребни да би основе брака биле јаке и постојане.
Др Вајат Фишер, лиценцирани психолог који је специјализован за брачно савјетовање, вјерује да су бракови који се склапају када је пар у касним 20-им и средњим 30-им најуспјешнији.
Наука и технологија
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- Када стигнемо до касних 20-их, имамо јасан осјећај ко смо и шта желимо од живота. Када дођете у ово доба, сталоженији сте и више сте фокусирани на то ко сте. Да не спомињемо да је већа вјероватноћа да ћете бити финансијски стабилни, што је оптимално ако желите да оснујете породицу.
(НовостиМагазин)
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