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Разлика између СПФ 30 и СПФ 50 је битнија него што мислите: Ево на шта треба обратити пажњу

Аутор:

АТВ редакција
24.06.2026 13:10

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Сунчање љето
Фото: Pexels

Са првим јачим сунчевим зрацима почиње и потрага за кремом која ће кожу најбоље заштитити. На полицама се смјењују производи са ознакама СПФ 15, 30 и 50, али многи и даље не знају шта ти бројеви заиста значе.

Већи фактор не значи да је кожа заштићена током читавог дана, нити да СПФ 50 пружа двоструко бољу заштиту од СПФ-а 25. Најважније је како се производ користи, колико се наноси и да ли се заштита редовно обнавља.

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СПФ показује заштиту од УВБ зрака

Ознака СПФ представља фактор заштите од сунца и односи се прије свега на УВБ зраке, који су најчешћи узрок црвенила и опекотина.

Разлика између појединих фактора мања је него што дјелује на први поглед. СПФ 15 зауставља око 93 одсто УВБ зрака, СПФ 30 приближно 97 одсто, док СПФ 50 пружа заштиту од око 98 одсто.

То значи да виши број јесте важан, али не прави огромну разлику уколико се крема наноси правилно. Много већи проблем настаје када се производ штеди и користи у премалој количини.

Танак слој не пружа заштиту наведену на паковању

Једна од најчешћих грешака јесте наношење тек мале количине креме, нарочито на лице. У том случају стварни ниво заштите може бити знатно нижи од оног који пише на амбалажи.

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За лице и врат препоручује се довољна количина производа, а као практично правило често се наводи количина нанијета дуж кажипрста и средњег прста.

Посебну пажњу треба обратити на уши, врат, деколте, шаке и подручје уз косу, јер се ти дијелови често заборављају.

СПФ 50 није замијена за поновно наношење

Чак ни крема са високим заштитним фактором не остаје непромијењена на кожи од јутра до вечери. Зној, вода, додиривање лица, одјећа и пешкир постепено уклањају заштитни слој.

Због тога је производ потребно поново нанијети током дужег боравка напољу, нарочито послије пливања, интензивног знојења или брисања коже.

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Ознака да је крема водоотпорна не значи да заштита траје неограничено. Она само показује да производ одређено вријеме боље подноси контакт са водом.

Важно је да производ штити и од УВА зрака

СПФ број углавном се односи на УВБ зраке, али кожу оштећују и УВА зраци. Они продиру дубље, доприносе превременом старењу коже и могу да утичу на појаву пигментацијских промјена.

Зато при куповини треба обратити пажњу на ознаке попут „широк спектар заштите“, „УВА/УВБ“ или „броад спецтрум“. Такви производи пружају потпунију заштиту од различитих облика ултраљубичастог зрачења, преноси Курир.

Ко треба да бира виши фактор

СПФ 30 може бити довољан за свакодневну употребу уколико се наноси правилно. Међутим, СПФ 50 је бољи избор за особе свијетле пути, оне које лако изгоре, имају осјетљиву кожу или много времена проводе напољу.

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Виши фактор посебно је користан на мору, планини и током спортских активности, када је изложеност сунцу вијећа.

Ипак, ниједна крема није довољна сама по себи. Шешир, наочаре за сунце, лагана одјећа и боравак у хладу остају важан дио заштите, нарочито током најтоплијег дијела дана.

(Курир)

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сунчање

крема за сунчање

заштитни фактор

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