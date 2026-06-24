Пали Фејсбук, Инстаграм и Месинџер

Аутор:АТВ редакција
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Корисници широм свијета пријављују сметње у раду Фејсбука, Инстаграма и Месинџера.
Сајт Даундетектор приказује више десетина хиљада пријава о проблемима у раду поменутих сервиса, док се компанија Мета још није огласила.
Корисници широм свијета пријавили су сметње у раду, а проблеми су укључивали потешкоће са освјежавањем фида (почетне странице), учитавањем објава и приступањем платформама.
Неки су пријавили да се апликације не отварају како треба, док су други навели да се садржај не ажурира, пише Б92.
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