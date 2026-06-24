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Пали Фејсбук, Инстаграм и Месинџер

Аутор:

АТВ редакција
24.06.2026 12:55

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Фејсбук
Фото: pexels/Brett Jordan

Корисници широм свијета пријављују сметње у раду Фејсбука, Инстаграма и Месинџера.

Сајт Даундетектор приказује више десетина хиљада пријава о проблемима у раду поменутих сервиса, док се компанија Мета још није огласила.

Корисници широм свијета пријавили су сметње у раду, а проблеми су укључивали потешкоће са освјежавањем фида (почетне странице), учитавањем објава и приступањем платформама.

Неки су пријавили да се апликације не отварају како треба, док су други навели да се садржај не ажурира, пише Б92.

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Тагови :

Фејсбук

Инстаграм

Месинџер

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