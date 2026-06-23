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Откривена нова врста паука: Има невиђену метод хватања мрава

Аутор:

АТВ редакција
23.06.2026 20:49

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Паук
Фото: pexels/Sascha Weber

Нова врста паука који плете мрежу од свиле сличну катапулту како би ухватио само једну врсту мрава откривена је у удаљеним кишним шумама сјеверне Аустралије.

Истраживачи вјерују да је ноћни предатор развио ову јединствену методу лова како би се хранио агресивним мравима, који су познати као изузетно опасан и необичан плен за пауке, пише BBC .

Замка користи своју „изузетно велику силу“ да избаци мрава у већу мрежу при „15 пута већој екстремној Г-сили коју доживљавају пилоти млазних авиона“, рекао је водећи истраживач, проф. Аџај Нарендра.

Паук добио надимак по древном оружју

Иако још није званично именован, научници су малог паука назвали „балиста“, по древном оружју за бацање камења у борби.

„Механизам замки изгледа да се развио као високо специјализован начин који омогућава пауку да 'изабере' потенцијално опасан плен један по један и да га однесе на безбједну удаљеност од мравињака и гнезда“, рекао је истраживач др Јонас Волф.

„Мрави имају хемијску одбрану, укључујући и способност да убоду код неких врста, и могу брзо позвати ројеве других мрава као појачање како би поразили потенцијалне предаторе“, објаснио је Нарендра.

Њихов тим са Универзитета Маквори у Аустралији провео је 10 ноћи у тропским кишним шумама сјеверног Квинсленда, снимајући понашање паука брзим и инфрацрвеним камерама.

Проводи дан на доњој страни листова

Према њиховим налазима, објављеним у часопису Current Biology, паук „балиста“ живи у дрвећу насељеном агресивним и територијалним зеленим мравима врсте Oecophylla smaragdina, а дан проводи у мрежама скривеним на доњој страни листова.

Након заласка сунца, спушта се око 50 центиметара до листа, гране или шумског тла и ствара сидришну тачку користећи свилену нит. Затим проводи сате стварајући конусну конструкцију од десетина затегнутих линија, око којих на крају обавија тању врсту свиле прије него што је повуче нагоре.

У року од неколико тренутака, научници су приметили зелене мраве како се приближавају замци и гризу је, што је активирало опругу и плен је избачен у паукову мрежу при „екстремном“ убрзању.

„Ово је без преседана“

Научници су утврдили да су ови зелени мрави били једини плен који је паук ухватио, чак и када су други ноћни мрави били пуштени у близини замке. Претпостављају да паук додаје феромоне у замку како би привукао и разљутио само зелене мраве.

„Ово је без преседана. Чини се да је ово једини случај у коме је паукова мрежа дизајнирана да ухвати једну врсту плена и у коме механизам активира сам плен, а не предатор“, рекао је Нарендра.

Паука, који припада роду Propostira, првобитно је приметио биомедицински истраживач Грег Андерсон, такође истраживач паукова и фотограф.

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Тагови :

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