Откривена нова врста паука: Има невиђену метод хватања мрава

Аутор:АТВ редакција
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Нова врста паука који плете мрежу од свиле сличну катапулту како би ухватио само једну врсту мрава откривена је у удаљеним кишним шумама сјеверне Аустралије.
Истраживачи вјерују да је ноћни предатор развио ову јединствену методу лова како би се хранио агресивним мравима, који су познати као изузетно опасан и необичан плен за пауке, пише BBC .
Замка користи своју „изузетно велику силу“ да избаци мрава у већу мрежу при „15 пута већој екстремној Г-сили коју доживљавају пилоти млазних авиона“, рекао је водећи истраживач, проф. Аџај Нарендра.
Иако још није званично именован, научници су малог паука назвали „балиста“, по древном оружју за бацање камења у борби.
„Механизам замки изгледа да се развио као високо специјализован начин који омогућава пауку да 'изабере' потенцијално опасан плен један по један и да га однесе на безбједну удаљеност од мравињака и гнезда“, рекао је истраживач др Јонас Волф.
„Мрави имају хемијску одбрану, укључујући и способност да убоду код неких врста, и могу брзо позвати ројеве других мрава као појачање како би поразили потенцијалне предаторе“, објаснио је Нарендра.
Њихов тим са Универзитета Маквори у Аустралији провео је 10 ноћи у тропским кишним шумама сјеверног Квинсленда, снимајући понашање паука брзим и инфрацрвеним камерама.
Према њиховим налазима, објављеним у часопису Current Biology, паук „балиста“ живи у дрвећу насељеном агресивним и територијалним зеленим мравима врсте Oecophylla smaragdina, а дан проводи у мрежама скривеним на доњој страни листова.
Након заласка сунца, спушта се око 50 центиметара до листа, гране или шумског тла и ствара сидришну тачку користећи свилену нит. Затим проводи сате стварајући конусну конструкцију од десетина затегнутих линија, око којих на крају обавија тању врсту свиле прије него што је повуче нагоре.
У року од неколико тренутака, научници су приметили зелене мраве како се приближавају замци и гризу је, што је активирало опругу и плен је избачен у паукову мрежу при „екстремном“ убрзању.
Научници су утврдили да су ови зелени мрави били једини плен који је паук ухватио, чак и када су други ноћни мрави били пуштени у близини замке. Претпостављају да паук додаје феромоне у замку како би привукао и разљутио само зелене мраве.
„Ово је без преседана. Чини се да је ово једини случај у коме је паукова мрежа дизајнирана да ухвати једну врсту плена и у коме механизам активира сам плен, а не предатор“, рекао је Нарендра.
Паука, који припада роду Propostira, првобитно је приметио биомедицински истраживач Грег Андерсон, такође истраживач паукова и фотограф.
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