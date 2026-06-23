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Појавила вам се ознака ВоЛТЕ на телефону: Шта то значи

Аутор:

АТВ редакција
23.06.2026 10:01

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ВоЛТЕ
Фото: Screenshot / YouTube

Уколико се на вашем телефону појавила ознака ВоЛТЕ, ево шта то заправо означава.

Ако сте примијетили мистериозну ознаку ВоЛТЕ тик поред индикатора за сигнал на вашем паметном телефону, нисте једини.

Жељка Цвијановић

Република Српска

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Многи корисници се још увијек питају о чему је ријеч и да ли ова опција додатно троши батерију или новац.

Доносимо вам кратко и јасно објашњење технологије која је сада већ стандард у мобилној телефонији.

Шта је уопште ВоЛТЕ?

Скраћеница ВоЛТЕ долази од термина Voice over LTE (Глас преко ЛТЕ/4Г мреже). Поједностављено, то значи да се ваши телефонски разговори више не обављају преко старе 2Г или 3Г мреже, већ се глас преноси као податак путем брже 4Г (ЛТЕ) мреже.

Које су кључне предности?

Прелазак на ВоЛТЕ доноси неколико очигледних побољшања које ћете примијетити већ приликом првог наредног позива:

  • Кристално јасан звук: Глас саговорника је знатно природнији и чистији захваљујући ХД аудио преносу. Заборавите на "шуштање" и далеки ехо.
  • Веза се успоставља "у секунди": Позив почиње готово тренутно након што притиснете слушалицу, без оног стандардног чекања од неколико секунди да телефон "ухвати" везу.
  • Сурфовање и разговор у исто вријеме: Ово је вјероватно највећа промјена. Пре ВоЛТЕ технологије, телефон би током позива аутоматски пребацио мрежу на 3Г, што је успоравало или потпуно прекидало преузимање података. Сада можете да причате и истовремено користите навигацију или шаљете фајлове пуном 4Г брзином.
  • Бољи видео-позиви: Сама мрежа пружа стабилнију подршку за видео-комуникацију високе резолуције.

Да ли треба да активирате ову опцију?

Кратак одговор је – апсолутно ДА. Активација ове услуге је потпуно бесплатна и не утиче на тарифирање ваших минута из пакета.

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Уколико сте раније имали проблем да вам се интернет "замрзне" када вас неко позове, ВоЛТЕ рјешава управо тај проблем.

Напомена: Да би ВоЛТЕ радио, потребно је да ову технологију подржавају и ваш телефон и ваш мобилни оператер, као и да вам је у уређају СИМ картица новије генерације.

Како да сами укључите ВоЛТЕ?

Уколико се ознака није појавила сама, а знате да ваш оператер подржава ову функцију, можете је активирати ручно у пар корака:

Отворите Подешавања на свом телефону.

Идите на секцију СИМ картице и мобилне мреже.

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Пронађите и активирајте прекидач поред ставке ВоЛТЕ позиви (или Enable VoLTE, у зависности од модела и софтвера).

Уколико опција није видљива у подешавањима, најбоље је да контактирате кориснички сервис свог мобилног оператера како би вам бесплатно "пустили" сигнал за ову услугу.

ВоЛТЕ или 5Г?

Кратак одговор је: Оба! ВоЛТЕ је темељ за 5Г.

Када користите 5Г телефон, он за гласовне позиве заправо користи напредну верзију ВоЛТЕ технологије (понекад названу ВоНР – Voice over New Radio). Дакле, 5Г је ту да вам омогући муњевит интернет, док је ВоЛТЕ (или његова 5Г варијанта) ту да ваш саговорник звучи као да стоји поред вас.

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Данас, ако желите модерно искуство, потребна су вам оба. ВоЛТЕ је постао неопходност јер оператери широм свијета полако гасе старе 3Г мреже. Без ВоЛТЕ-а, ваш телефон ће имати проблема са обичним позивима. Са друге стране, 5Г је инвестиција у будућност и брзину.

(Б92)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

ВоЛТЕ

Мобилни телефон

паметни телефони

5Г Мрежа

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