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Нова Андроид функција: Ево шта значи плава тачка на екрану

Аутор:

АТВ редакција
22.06.2026 18:12

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Фото: pexels/Andrey Matveev

Гугл уводи нову функцију приватности за Андроид уређаје која ће корисницима јасно приказивати када нека апликација приступа или користи податке о њиховој локацији.

Другим ријечима, систем ће у реалном времену обавјештавати кориснике ако апликација "у позадини" или током коришћења прикупља податке о кретању, чиме се повећава транспарентност и контрола над личним подацима.

На екрану се појављује плава тачка као визуелни индикатор сваки пут када нека апликација користи податке о локацији. Ако корисник додирне ту ознаку, може одмах да види која тачно апликација тренутно приступа тим информацијама.

Према доступним информацијама, ова опција би требало да буде дио Андроида 17, али су је неки корисници већ примјетили и на уређајима који користе новије верзије Андроида, што сугерише да се функција већ постепено тестира или уводи прије званичног издања.

Циљ нове функције коју развија Гугл за Андроид јесте да корисницима пружи јаснији и поузданији увид у то када и на који начин апликације користе податке о њиховој локацији.

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Иако је логично да апликације попут мапа или навигације повремено приступају локацији како би исправно радиле, проблем настаје када друге апликације користе те податке у позадини, често без довољно видљивог обавјештења кориснику. Ова функција управо ту покушава да уведе већу транспарентност и контролу над тим процесом.

Подјељена мишљења корисника

Нова функција коју уводи Гугл на Андроид уређајима изазвала је подјељена мишљења међу корисницима.

Један дио корисника тврди да се плави индикатор појављује пречесто, па временом губи практичну вриједност и постаје лако игнорисан. На форумима се такође наводи да га често активирају апликације које већ имају одобрен приступ локацији, као и поједине системске услуге, што додатно доприноси осјећају "преоптерећености обавјештењима".

С друге стране, има и оних који ову промјену виде као користан корак ка већој транспарентности, јер омогућава лакше праћење апликација које користе локационе податке, укључујући и оне које то раде без јасног знања корисника.

Овај плави индикатор се уклапа у постојећи систем приватносних ознака на Андроиду: зелена тачка означава активну камеру, док наранџаста сигнализира да је микрофон у употреби. Сличан приступ већ постоји и на Епл уређајима, где корисници такође могу да виде када апликације приступају камери, микрофону или локацији.

Из Гугла поручују да је циљ оваквих функција јачање приватности и давање корисницима бољег увида и контроле над тим како апликације користе осјетљиве податке.

(информер)

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Тагови :

Гугл

технологија

Андроид

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