Инсталирало их 100.000 људи: Популарне екстензије вас шпијунирају и лажу

Аутор:АТВ
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Истраживачи компаније „Кокет“ открили су мрежу од 152 Chrome екстензије које корисницима нуде анимиране позадине за нове табове, док истовремено прикупљају податке о корисницима и лажирају Google претраге како би повећале приходе од оглашавања.
Екстензије користе популарне теме, као што су аниме, игре, фудбал и аутомобили, како би привукле кориснике, а према процјенама истраживача, имају више од 105.000 инсталација.
На страницама у Chrome Web продавници наводи се да екстензије не прикупљају, не користе и не продају корисничке податке. Међутим, истраживачи су открили да политика приватности говори другачије.
Према документацији повезаној са екстензијама, прикупљају се ИП адресе, тип прегледача, интернет провајдер, вријеме приступа, подаци о уређају, кликовима и инсталираном софтверу, а дио тих информација дијели се са оглашивачким и аналитичким платформама.
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Приликом деинсталације користе додатне механизме који покушавају да симулирају кликове на резултате Google претраге, стварајући утисак да је ријеч о легитимном саобраћају. На тај начин оператери могу да представе посјете генерисане кроз екстензије као вриједан органски саобраћај, чиме повећавају привлачност својих сајтова за оглашиваче и партнерске програме.
Истраживачи су такође открили функционалности које могу да бришу одређене локално сачуване податке унутар екстензије, што може отежати анализу њиховог понашања.
Према наводима компаније „Кокет“, ријеч је прије свега о операцији усмјереној на манипулацију интернет саобраћајем и прикупљање података корисника, а не о кампањи која за циљ има компромитовање уређаја или крађу лозинки.
Корисницима се савјетује да уклоне сумњиве екстензије и да обрате пажњу на дозволе које екстензије захтијевају, посебно када њихова функционалност не оправдава приступ додатним подацима, преноси Б92.
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