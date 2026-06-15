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Програмски језици су Милану забава: Бриљирао на државном такмичењу и спрема се за европско

Аутор:

АТВ
15.06.2026 08:33

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Ученик ОШ "Иво Андрић"
Фото: ATV

Док његови вршњаци бирају, којим путем кренути након завршетка основне школе, Милан Горановић је изабрао програмирање. За многе програмски језици су загонетка, а за Милана свакодневница.

Своје школовање, Милан Горановић из Бањалуке, ученик ОШ „Иво Андрић“, завршава са освојеним другим мјестом на државном такмичењу из информатике, одржаном на Природно-математичком факултету у Сарајеву и тако себи отворио пут Европе и других такмичења, која га очекују.

Посљедњих седам година, Милан не само да учи рад програмских шема и језика већ је у њима пронашао и забаву, те је с лакоћом савладао и оне најтеже задатке на такмичењу, а овом пласману се није надао јер је конкуренција била велика.

„Све је то почело прије неких 7,8 година када сам прво кренуо на приватни курс програмирања, а онда у школи када сам дошао у осми разред, ту сам се пронашао“, казао нам је Милан.

У вријеме када млади људи бирају одлазак у иностранство, Милан је ту као млада нада, која ће у Бањалуци остати и остварити велике резултате. Све то не би било могуће без подршке родитеља, али и ментора, који је са њим од самог почетка. Пут до сребрне медаље није био случајан, већ је резултат заједничког труда и корака од првог програмског језика па све до такмичења.

„С обзиром да то све на почетку захтјева пуно, пуно рада, многи међу њима изгубе мотив, а онда послије кад постигну неке резултате, добију мотив и крену да раде. Подршка је наравно, јако битна и мислим да би требала бити пуно, пуно већа и што се тиче и награда и организације, али тако је како је. Углавном, до сада су сви били успјешни, а Милан је најуспјешнији међу њима, које сам водила на државно такмичење. Њему својствено је то што он то све сматра јако нормалним , али с друге стране јако много ради“, рекла нам је, Душанка Томић, Миланов ментор.

Иза освојене медаље стоје сати вриједног рада и учења програмских језика и алгоритама. Корак по корак, а Милан је савладао програме у којима напредује и остварује врхунске резултате.

„Па то је неки хоби за мене и начин да покажем своје мишљење и таленат. Радио сам у скречу, хтмл-у, цсс-у, јава скрипт, пхп, с-куел, цшарпи као и др. Највјероватније ћу и у средњој школи научити неке програмске језике, али немам за сад нека посебна интересовања“, рекао нам је Милан.

Признање и интересовања су јако важни, али вриједност ове приче лежи у петнаестогодишњаку, који се свој таленат показује широм свијета.

Пред Миланом су нова такмичења, изазови и прилике да покаже шта све може. Сљедећи корак јесте одлазак у Литванију на европско такмичење, гдје се нада остварењу што бољих резултата.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Милан Горановић

ОШ "Иво Андрић"

програмски језици

информатика

програмирање

такмичење

Сарајево

Бањалука

Литванија

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