Спроведено прво испитивање генске терапије ради подмлађивања

Аутор:АТВ
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У Сједињеним Америчким Државама је спроведено прво испитивање генске терапије усмерене на подмлађивање ћелија, које је извршено на пацијенту са глаукомом.
Како је објавио часопис "Нејчер" на свом сајту, експеримент је спровела приватна компанија "Лајф Биосајенс" из Бостона, у циљу активирања три гена способна да остваре регенерацију неурона у оптичком нерву, који повезује око са мозгом, а који је оштећен код људи који пате од глаукома.
То је била прва од 12 планираних интервенција у клиничком испитивању.
Компанија се нада да ће у будућности у испитивање укључити људе који имају неартеритичну предњу исхемијску оптичку неуропатију (НАИОН), озбиљно стање које такође узрокује оштећење очних нерава, преносе медији.
Циљ терапије је само дјелимично репрограмирање старих ћелија, чиме им се враћају карактеристике младих ћелија без потпуног губитка њиховог идентитета и функције.
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Да би то постигли, истраживачи ће користити само три од четири гена којима се може манипулисати како би се одрасле ћелије вратиле у стање слично матичним ћелијама.
Вирус који се често користи у генској терапији употребљава се као вектор за испоруку гена у ћелије. Као додатна мјера безбједности, систем је дизајниран тако да се гени активирају само када особа која се лијечи узима антибиотик који се зове доксициклин.
Уколико се, међутим, престане са узимањем антибиотика, гени се деактивирају.
“Ова стратегија нам даје висок степен контроле, омогућавајући нам да укључујемо и искључујемо гене и да их не остављамо активним дуже него што је потребно“, изјавила је званичница компаније, Шерон Розенцвајг-Липсон.
Она је додала да компанија истовремено наставља да истражује једну болест повезану са старењем.
“Тренутно не радимо на подмлађивању цијелог тијела. Надамо се да ћемо једног дана стићи и до тога, али за сада још увек нисмо”, казала је Липсон.
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