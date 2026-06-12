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Огласила се Мета: Поново раде Фејсбук и Инстаграм

Аутор:

АТВ
12.06.2026 17:46

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Огласила се Мета: Поново раде Фејсбук и Инстаграм

Технички проблем који је довео до гашења Фејсбука и Инстаграма је ријешен, саопштено је из компаније Мета.

Друштвене мреже Фејсбук и Инстаграм пале су данас накратко, а из компаније Мета кажу да је ријешен технички проблем који је довео до гашења ових апликација.

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Поједини корисници наводили су да им се апликације не учитавају, док су други пријављивали проблеме са освјежавањем почетне странице и објављивањем садржаја.

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Тагови :

пао фејсбук

Инстаграм

Facebook

Компанија Мета

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