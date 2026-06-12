Стигле нове опције на Инстаграм: Промијените глас у бабу, гусара или навијача

Аутор:АТВ
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Популарна друштвена мрежа Инстаграм проширила је нову функцију која омогућава корисницима да мијењају свој глас у директним порукама помоћу вјештачке интелигенције. Ова промјена стиже као дио велике кампање компаније Мета поводом Свјетског првенства у фудбалу 2026. године.
Ажурирање је већ доступно за кориснике који користе Андроид и иОС оперативне системе у одабраним земљама.
Како функционишу нови филтери за промјену гласа на апликацији Инстаграм
Број звучних ефеката је скоро дуплиран и сада умјесто почетних осам корисници имају на располагању чак 15 различитих филтера. Поред старих опција као што су робот или ванземаљац, сада можете звучати као баба, деда, гусар или принцеза. Посебно је занимљив ефекат под називом Гоал! који је направљен за љубитеље фудбала и који приликом слања аутоматски активира скривену анимацију изненађења на екрану.
Покретање ове опције је изузетно једноставно и захтијева само један додир током снимања гласовне поруке у апликацији. Између дугмета за брисање и слање појавиће се нова иконица која отвара мени са гласовним ефектима. Када пошаљете овако измјењену поруку, ваши пријатељи ће видјети који сте филтер користили и моћи ће одмах да узврате на исти начин.
Приликом првог покретања ове опције појавиће се обавјештење о условима коришћења система Мета АИ. Компанија отворено наводи да ће се ове гласовне интеракције користити за тренирање и унапријеђене њихове вјештачке интелигенције.
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Додатне фудбалске опције које стижу на платформе Фејсбук и Месенџер
Ова промјена је само дио ширег пакета који је компанија спремила за све своје апликације током трајања фудбалског првенства. На мрежи Фејсбук се активира посебан фудбалски режим рада уз тематске стикере и праћење резултата уживо унутар групних четова на апликацији Месенџер. Корисници ће на тај начин добијати најважније спортске детаље и видео снимке у реалном времену без напуштања разговора.
Сама апликација Инстаграм добија и напредну претрагу која ће аутоматски избацивати најпопуларније кратке видео снимке и објаве са првенства. Систем ће првенствено приказивати садржај званичних емитера утакмица и националних тимова како би корисници имали провјерене информације.
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