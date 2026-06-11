Провјерите да ли је ваш уређај на списку: Воцап више неће бити доступан на овим телефонима

Аутор:АТВ
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Воцап, у власништву компаније Мета, уводи нове минималне системске захтјеве који ће ускоро онемогућити рад апликације на дијелу старијих Андроид и Ајфон уређаја. Корисници који и даље користе застарјеле верзије оперативних система мораће да провјере да ли њихов телефон испуњава нове услове, јер без тога апликација више неће функционисати.
Компанија објашњава да редовно преиспитује које верзије система може да подржава, јер се технологија брзо мијења и захтјева све напреднију основу за рад. Главни разлози за ову одлуку су безбједност, стабилност и могућност увођења нових функција које старији системи више не могу поуздано да подрже.
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Према новим правилима, од 8. септембра 2026. године Воцап ће на Андроид телефонима радити само на Андроид 6 и новијим верзијама система. Сви уређаји који остану испод тог нивоа изгубиће приступ апликацији, осим ако не постоји могућност надоградње система.
Највећи проблем је што многи старији Андроид телефони никада нису добили ажурирања на новије верзије, јер произвођачи често прекидају софтверску подршку након неколико година. То значи да ће велики број корисника морати да замијени уређај ако жели да настави коришћење Воцапа.
За Епл уређаје промене ступају на снагу 30. новембра 2026. године, када ће Воцап захтјевати иОС 15.5 или новији систем. Корисници који већ имају компатибилне Ајфон моделе могу једноставно да изврше ажурирање система и наставе да користе апликацију без већих потешкоћа.
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Ова транзиција је знатно блажа у поређењу са Андроид платформом, јер Епл дуже подржава своје уређаје кроз системске надоградње. Због тога већина Ајфон корисника неће бити приморана да мијења телефон, већ само да инсталира најновију доступну верзију иОС-а.
Највеће последице ове одлуке осетиће власници старијих Андроид уређаја који се више не могу ажурирати на Андроид 6 или новији. У таквим случајевима Воцап ће престати да ради у потпуности, јер апликација више неће бити компатибилна са застарјелим системима.
Код Ајфон уређаја ситуација је стабилнија, пошто су раније верзије попут Ајфон 5с, Ајфон 6 и Ајфон 6 Плус већ раније изгубиле подршку. Нови праг на иОС 15.5 неће значајно промијенити стање, јер већина активних уређаја већ испуњава минималне захтјеве.
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Овакве промјене су уобичајене код великих апликација које се развијају и уводе нове функције. Како се унапређују безбједносни стандарди, енкрипција порука и стабилност система, старије верзије оперативних система постају ограничење за даљи развој.
Због тога компаније попут Мете морају да повремено подигну минималне захтјеве, како би апликација могла да остане сигурна и функционална. Корисницима се зато препоручује да редовно провјеравају верзију система, како би избјегли ситуацију у којој апликација изненада престаје да ради.
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