Logo

Провјерите да ли је ваш уређај на списку: Воцап више неће бити доступан на овим телефонима

Аутор:

АТВ
11.06.2026 14:41

Коментари:

0
Иконица апликације Воцап на позадини мобилног телефона.
Фото: Anton/Pexels

Воцап, у власништву компаније Мета, уводи нове минималне системске захтјеве који ће ускоро онемогућити рад апликације на дијелу старијих Андроид и Ајфон уређаја. Корисници који и даље користе застарјеле верзије оперативних система мораће да провјере да ли њихов телефон испуњава нове услове, јер без тога апликација више неће функционисати.

Компанија објашњава да редовно преиспитује које верзије система може да подржава, јер се технологија брзо мијења и захтјева све напреднију основу за рад. Главни разлози за ову одлуку су безбједност, стабилност и могућност увођења нових функција које старији системи више не могу поуздано да подрже.

Градимо регион

Економија

Како до енергије будућности? У Српској се гради више енергетских објеката

Андроид уређаји први на удару промјена

Према новим правилима, од 8. септембра 2026. године Воцап ће на Андроид телефонима радити само на Андроид 6 и новијим верзијама система. Сви уређаји који остану испод тог нивоа изгубиће приступ апликацији, осим ако не постоји могућност надоградње система.

Највећи проблем је што многи старији Андроид телефони никада нису добили ажурирања на новије верзије, јер произвођачи често прекидају софтверску подршку након неколико година. То значи да ће велики број корисника морати да замијени уређај ако жели да настави коришћење Воцапа.

Ајфон корисници имају блажу транзицију

За Епл уређаје промене ступају на снагу 30. новембра 2026. године, када ће Воцап захтјевати иОС 15.5 или новији систем. Корисници који већ имају компатибилне Ајфон моделе могу једноставно да изврше ажурирање система и наставе да користе апликацију без већих потешкоћа.

илу-хороскоп-03042026

Занимљивости

Ови знакови ускоро улазе у најсрећнији период живота

Ова транзиција је знатно блажа у поређењу са Андроид платформом, јер Епл дуже подржава своје уређаје кроз системске надоградње. Због тога већина Ајфон корисника неће бити приморана да мијења телефон, већ само да инсталира најновију доступну верзију иОС-а.

Стари телефони губе подршку и функционалност

Највеће последице ове одлуке осетиће власници старијих Андроид уређаја који се више не могу ажурирати на Андроид 6 или новији. У таквим случајевима Воцап ће престати да ради у потпуности, јер апликација више неће бити компатибилна са застарјелим системима.

Код Ајфон уређаја ситуација је стабилнија, пошто су раније верзије попут Ајфон 5с, Ајфон 6 и Ајфон 6 Плус већ раније изгубиле подршку. Нови праг на иОС 15.5 неће значајно промијенити стање, јер већина активних уређаја већ испуњава минималне захтјеве.

Владица Станковић

Србија

Чувеног змијоловца Владицу ујела змија: Мајко моја, јао

Зашто апликације напуштају старе системе

Овакве промјене су уобичајене код великих апликација које се развијају и уводе нове функције. Како се унапређују безбједносни стандарди, енкрипција порука и стабилност система, старије верзије оперативних система постају ограничење за даљи развој.

Због тога компаније попут Мете морају да повремено подигну минималне захтјеве, како би апликација могла да остане сигурна и функционална. Корисницима се зато препоручује да редовно провјеравају верзију система, како би избјегли ситуацију у којој апликација изненада престаје да ради.

(Курир)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Воцап

Мобилни телефон

апликација

Коментари (0)

Прочитајте више

Икона Богородице у Цркви.

Савјети

Свештеници објаснили гдје се по правилу држе иконе у кући

2 ч

0
Фудбалери БиХ на тренингу пред почетак Свјетског првенства

Фудбал

Играчи БиХ насмијали и своје навијаче: Погледајте како изговарају своја имена

2 ч

0
Двије свиње угинуле у Славонији, потврђена афричка свињска куга

Регион

Двије свиње угинуле у Славонији, потврђена афричка свињска куга

2 ч

0
Медвјед

Градови и општине

Медвјед уочен међу кућама: Мјештани позвани на опрез

2 ч

0

Више из рубрике

око

Наука и технологија

Научници на прагу немогућег: Експерименталном терапијом желе да подмладе ћелије ока

4 ч

0
Телефони стоје на столу у прикључени на пуњач.

Наука и технологија

Ако вам се телефон споро пуни, није батерија при крају: Ево у чему је проблем

6 ч

0
Помрачење Сунца је астрономски феномен који настаје када се Мјесец нађе тачно између Земље и Сунца, бацајући своју сјенку на нашу планету.

Наука и технологија

Дан ће постати ноћ: Стиже једно од најдужих помрачења Сунца

7 ч

0
Вјеверица

Наука и технологија

Научници открили ДНК мамута старог 700.000 година у залеђеном измету вјеверице

17 ч

0

  • Најновије

15

49

"Ребалансом повећање субвенција Жељезницама за 35 милиона КМ"

15

48

Потврђена пресуда: Балијагићу 40 година затвора

15

43

Додик са епископом британско-ирским Нектаријем: Улога СПЦ у очувању саборности народа немјерљива

15

41

Снежана Ружичић дала изјаву у МУП-у СБК

15

38

Желе да укину удовичке пензије - захтјев изазвао буру

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима