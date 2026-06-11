Играчи БиХ насмијали и своје навијаче: Погледајте како изговарају своја имена

Аутор:АТВ
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Свјетско првенство 2026. у САД, Мексику и Канади биће највеће до сада и на њему ће учествовати 48 репрезентација, што значи да ће заиграти чак 1.248 фудбалера.
Како би олакшала новинарима и навијачима, ФИФА је одлучила да свакога од њих "натјера" да прочита своје име и презиме, а ти снимци су убрзо постали вирални.
Највише пажње привукла је репрезентација Босне и Херцеговине и њени играчи који су изговорили своја имена и презимена.
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И то није било чудно толико навијачима из иностранства, него баш онима који долазе са простора Балкана.
На снимку се добро може чути ко је одрастао у Босни и Херцеговини, а ко у "расејању", пошто је велики број репрезентативаца БиХ рођен и одрастао у иностранству, али се ипак одлучио да носи дрес Змајева. Такође, видјели смо и да је Колашинац коначно почео да изговара своје презиме са "Ц" на крају, пошто је по доласку у Арсенал прије десетак година говорио да се презива "Колашинак", што је насмијало навијаче у БиХ.
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Неки од изговора имена су такође засметали сада навијачима БиХ, па су им у коментарима писали: "Е чуј Бенџамин, и прадјед му се тако звао", "Бурнић као АИ", "Е чуј Бенџамин, животе теретано", "Нек је он Бенџамин", "Мени се чини да појединима тешко иде изговор", "Зеад Колашинац... Има њих који не знају како се изговара њихово име" и тако даље.
Фудбалска репрезентација Босне и Херцеговине смјештена је у групу "Б", што значи да ће већ другог дана Свјетског првенства на терен и одмах је чека утакмица с домаћином Канадом. Овако изгледа распоред БиХ:
12. јун у 21.00 (четвртак): Канада - Босна и Херцеговина (Торонто)
18. јун у 21.00 (петак): Швајцарска - Босна и Херцеговина (Лос Анђелес)
24. јун у 21.00 (сриједа): Босна и Херцеговина - Катар (Сијетл)
Ево на кога рачуна селектор Босне и Херцеговине Сергеј Барбарез за предстојећи турнир на Мундијалу:
Голмани: Никола Васиљ, Мартин Зломислић, Младен Јуркас
Одбрана: Амар Дедић, Никола Катић, Стјепан Радељић, Нидал Челик, Нихад Мујакић, Тарик Мухаремовић, Сеад Колашинац
Везни ред: Амир Хаџиахметовић, Иван Шуњић, Бењамин Тахировић, Џенис Бурнић, Армин Гиговић, Ермин Махмић, Иван Башић, Амар Мемић, Керим Алајбеговић, Есмир Бајрактаревић,
Напад: Самед Баждар, Јово Лукић, Харис Табаковић, Ермедин Демировић, Един Џеко.
✅ The correct pronunciation of the names of the Bosnia and Herzegovina national team players for the World Cup.— ODOGWU OMAMBALA (@Jubex16) June 10, 2026
Let's hope some of the commentators see these.🔥🔥
There's a lot of ic in their names pic.twitter.com/vTNv98E1BV
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