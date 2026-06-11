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Нови ФИФА скандал, једна репрезентација је жртва

Аутор:

АТВ
11.06.2026 13:11

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Фудбалер Хаитија Доминик Сајмон
Фото: Tanjug/AP Photo/Rebecca Blackwell

Фудбалска репрезентација Хаитија приморана је да уочи Светског првенства 2026. године промијени комплет дресова, након што је ФИФА оцијенила да одређени визуелни елементи имају политичку конотацију.

Репрезентација из Конкакаф зоне групну фазу отвара у суботу против Шкотске, али ће на терен морати у измијењеној опреми.

Спор око дизајна и историјских симбола

Одлуку је потврдио произвођач опреме Саета, који је навео да је током цијелог процеса сарађивао са ФИФА и да су извршене тражене измјене у складу са правилима.

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Дресови Хаитија у верзијама плаве (домаћи), бијеле (гостујући) и црвене (трећи) имали су детаље инспирисане историјом земље, укључујући и мотив на десном дијелу бокова који је приказивао сцене из Битке код Вертијера и Хаићанске револуције.

Тај симболични елемент био је кључни разлог спора, јер је ФИФА процијенила да може бити интерпретиран као политичка порука.

Саопштење произвођача

Из Саете су поручили да је циљ био искључиво представљање идентитета и поноса Хаитија, а не политичка порука.

"Током процеса сарађивали смо са Фудбалским савезом Хаитија како бисмо креирали дрес који слави понос и отпорност хаићанског народа. Дизајн је развијан мјесецима и прошао је стандардну ФИФА процедуру одобравања. Коначна верзија није имала политичку намјеру, већ је представљала омаж историји земље", наводи се у саопштењу.

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Компанија је додала да је прихватила захтјеве ФИФА и извршила неопходне измјене, упркос различитом тумачењу дизајна.

Симболика и историјски контекст

Контроверзни мотив био је инспирисан Хаићанском револуцијом из 1803. године и фигуром Жан-Жака Деселина, првог цара Хаитија, који је симболично раскинуо са француском заставом и створио нову, данас националну заставу Хаитија.

Тај догађај се у Хаитију обиљежава сваке године 18. маја као Дан заставе.

Већ изазвао пажњу и раније

Дресови су већ били представљени јавности и коришћени у пријатељским утакмицама против Новог Зеланда и Перуа, али ће на самом Мундијалу бити уклоњени спорни детаљи.

Фотографије са званичних ФИФА снимања већ приказују играче у измењеним верзијама без историјских симбола.

Други сличан случај ове године

Ово није први пут да се Хаити суочава са промјеном опреме на великим такмичењима.

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Слична ситуација догодила се и раније ове године, када је Међународни олимпијски комитет тражио измјену дизајна ски опреме за Зимске олимпијске игре у Милану, због сличних елемената који су такође повезивани са историјским револуцијама.

Хаити је иначе изборио пласман на Свјетско првенство по први пут још од 1974. године, што овај повратак на највећу сцену чини још значајнијим упркос административним контроверзама.

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Тагови :

Свјетско првенство 2026

Мундијал 2026

Хаити

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