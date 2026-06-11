Ко осваја Свјетско првенство: Листа потенцијалних шампиона доноси изненађења

Аутор:АТВ
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Фудбалска грозница полако достиже тачку кључања, а са њом су стигле и најновије прогнозе свјетских кладионица за освајача предстојећег Свјетског првенства. Границе су постављене, квоте су јасне, а листа потенцијалних шампиона доноси неколико изненађења.
Погледајте како изгледа тренутни пресјек и ко има највеће шансе да подигне највриједнији трофеј у свијету фудбала.
Према процијенама букмејкера, европске селекције држе сам врх листе фаворита.
Шпанија (6.00): Фурија улази у овај шампионат као први фаворит. Са квотом 6.00, кладионице им дају највеће шансе да понове успјех и домогну се "златне богиње".
Француска (6.50): Одмах иза њих налазе се Триколори. Килијан Мбапе и дружина су тик уз Шпанце, а квота 6.50 гарантује да ће Французи поново бити казнена експедиција.
Енглеска (8.00): Енглеска јавност увијек вјерује да се "фудбал враћа кући", а букмејкери их са квотом 8.00 сврставају у најужи круг кандидата за титулу.
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Португал (9.00): Са невјероватно дубоким саставом и миксом искусних звезда и надолазећих талената, Португалци затварају круг тимова са једноцифреном квотом.
Занимљиво је да су двије најјаче јужноамеричке силе благо склизнуле на листи фаворита у односу на раније турнире.
Бразил (10.00): Селесао увијек има императив побједе, али овог пута крећу са пете позиције и квотом 10.00.
Аргентина (12.00): Актуелни шампиони свијета, предвођени Лионелом Месијем, налазе се на квоти 12.00. Могу ли Аргентинци још једном да пркосе прогнозама и одбране трон?
Из ове групе вреди издвојити и Њемачку (19.00) и Холандију (24.00), који вребају одмах иза водеће шесторке и спремни су да помрсе конце лидерима.
Ако тражите тимове који могу да направе сензацију и донесу огроман профит, пажњу треба обратити на следеће селекције:
Норвешка (29.00): Предвођени Ерлингом Халандом, Норвежани су постављени високо са квотом 29.00, што показује да кладионице озбиљно респектују њихов нападачки потенцијал.
Белгија (41.00) и Колумбија (51.00): Тимови са озбиљним индивидуалним квалитетом који у једном мечу могу да сруше било кога.
Мароко (56.00) и Јапан (71.00): Мароканци су на прошлом првенству доказали да могу до саме завршнице, а квота 56.00 дјелује примамљиво за све љубитеље изненађења.
Домаћини првенства немају превелико повјерење букмејкера када је у питању сама титула. Мексико и САД се налазе на идентичној квоти 86.00 (заједно са Уругвајем), док је Канада на далеких 171.00.
На самом дну листе налазе се селекције попут ДР Конга, Ирана и Туниса са астрономском квотом 1001.00.
Шпанија 6.00
Француска 6.50
Енглеска 8.00
Португал 9.00
Бразил 10.00
Аргентина 12.00
Немачка 19.00
Холандија 24.00
Норвешка 29.00
Белгија 41.00
Колумбија 51.00
Мароко 56.00
Јапан 71.00
Мексико / Уругвај / САД 86.00
Хрватска / Швајцарска 101.00
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