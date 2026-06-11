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Туга у кошаркашком свијету: Преминуо кондициони тренер Анадолу Ефеса

Аутор:

АТВ
11.06.2026 08:14

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Ружа
Фото: pexels/Karin S

Кошаркашки свијет завијен је у црно након вијести да је Серхат Гунеш, дугогодишњи кондициони тренер турског великана Анадолу Ефеса, изгубио битку за живот у тридесет деветој години.

Гунеш је од средине маја водио тешку борбу након изненадних здравствених компликација, због чега је био хоспитализован на интензивној њези. Упркос свим напорима љекара да га спасу, преминуо је након вишеседмичне борбе.

Тужну вијест потврдили су из његовог клуба, Анадолу Ефеса, опростивши се од свог сарадника емотивном поруком.

"Дубоко смо ожалошћени због смрти нашег кондиционог тренера Серхата Гунеша, који је од дванаестог маја био на интензивној њези након изненадних здравствених проблема и водио тешку борбу за живот.

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Изражавамо искрено саучешће његовој породици и најближима. Заувијек ће остати у нашим срцима", наводи се у саопштењу клуба.

Иза себе оставио супругу и кћерку

Серхат Гунеш је рођен хиљаду деветсто осамдесет шесте године. Био је одан породичан човјек, а иза себе је оставио супругу и малољетну кћерку.

Прије него што је своју каријеру посветио кондиционом тренингу, Гунеш је више од деценије био активно укључен у свијет кошарке као играч. Након завршетка Факултета спортских наука у Анкари, градио је успјешну тренерску каријеру. Радио је у бројним угледним турским клубовима, укључујући Банвит, Бешикташ, Турк Телеком и Бурсаспор, након чега је постао незамјењив дио стручног штаба Анадолу Ефеса.

Његова прерана смрт оставила је велику празнину у турској и европској кошарци, а колеге и пријатељи памтиће га као изузетног професионалца и човјека, преноси Курир.

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Тагови :

умро Серхат Гунеш

кошарка

преминуо спортиста

КК Анадолу Ефес

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