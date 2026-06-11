У Српској прави бејби бум - рођена 41 беба

Аутор:АТВ
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Овог јутра најљепше вијести стижу из породилишта Српске - у посљедња 24 сата рођена је чак 41 беба.
Највише беба рођено је у бањалучком породилишту, њих 16, док је у Бијељини рођено 5 беба.
Хроника
Експлозија на Лаушу, у контејнеру активирана бомба
У Источном Сарајеву рођене су четири бебе, док су Добој и Зворник богатији за по три нова становника. Порођаја је било и у Требињу, Невесињу, Градишци и Фочи, гдје су рођене по двије бебе.
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