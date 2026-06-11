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У Српској прави бејби бум - рођена 41 беба

Аутор:

АТВ
11.06.2026 07:53

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beba porodilište
Фото: Pexel/ Emma Bauso

Овог јутра најљепше вијести стижу из породилишта Српске - у посљедња 24 сата рођена је чак 41 беба.

Највише беба рођено је у бањалучком породилишту, њих 16, док је у Бијељини рођено 5 беба.

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бебе

Република Српска

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