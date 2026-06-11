Дневни хороскоп за 11. јун: Ево за кога стижу важне вијести

Аутор:АТВ
Коментари:0
Шта нам звијезде доносе данас?
Могућ је мањи неспоразум са колегама, па пажљиво бирајте ријечи у компромисним ситуацијама. Вољена особа вас изненађује лијепим гестом, док слободни улазе у период занимљивог флерта. Смањите унос слаткиша.
Друштво
Опрез! Хладан фронт доноси пљускове, грмљавину и град
На послу вас очекује мирнији дан погодан за завршавање заосталих обавеза и планирање. Уживате у хармоничном односу и заједничким плановима, а слободни добијају позив за излазак. Провјерите крвну слику.
Очекује вас динамичан дан на послу, али ће се ваш труд и креативност брзо исплатити. Партнер тражи више вашег времена, док слободни привлаче пажњу гдје год се појаве. Потребно вам је више сна.
Добијате важну вијест везану за пројекат на који сте већ потпуно заборавили. Емотивни односи су стабилни и пуни повјерења, а слободни мисле на особу из прошлости. Могућа је пролазна главобоља.
Друштво
Широк избор за будуће средњошколце: Електронски упис почиње у понедјељак
Дан је одличан за доношење крупних одлука и потписивање важних уговора. Избјегавајте непотребне расправе са вољеном особом, док слободни маштају о некоме ко је заузет. Одлично се осјећате.
Посветите се детаљима на послу како бисте избјегли ситне, али скупље грешке у раду. Партнер је преоптерећен својим проблемима, а слободне очекује занимљиво познанство преко пријатеља. Потребан вам је одмор.
Отворите се за нове пословне идеје и приједлоге од стране млађих сарадника. Заузети уживају у романтичној вечери, док слободни шармирају особу из пословног окружења. Потребно вам је више течности.
Друштво
Славимо велику светитељку: Данас један кућни посао никако не треба радити
Успјешно рјешавате дуготрајан пословни проблем који вам је стварао велики притисак. Однос са партнером се поправља након искреног разговора, а слободни нису расположени за нове везе. Могућ је психички умор.
Не затрпавајте се туђим обавезама, већ се јасно фокусирајте само на своје приоритете. Вољена особа припрема заједничко путовање, док слободни уживају у својој слободи. Склони сте прехладама.
Финансијска ситуација се значајно поправља захваљујући вашем претходном паметном улагању. Партнер вам замјера хладноћу, док слободни покрећу комуникацију са једном занимљивом особом. Чувајте зглобове.
Наука и технологија
Научници открили ДНК мамута старог 700.000 година у залеђеном измету вјеверице
Покажите више стрпљења према сарадницима који не могу да испрате ваш брзи темпо. Уживате у потпуном разумијевању са вољеном особом, а слободни добијају поруку од бивше љубави. Изађите на свјеж ваздух.
Имате утисак да ствари на послу тапкају у мјесту, али то је само пролазна фаза. Избјегавајте љубоморне сцене пред партнером, док слободни лако остварују нови љубавни контакт. Смањите унос кафе.
(Глас Српске)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Фудбал
10 ч0
Наука и технологија
10 ч0
Србија
10 ч0
Тенис
11 ч0
Занимљивости
12 ч0
Занимљивости
16 ч0
Занимљивости
17 ч0
Занимљивости
22 ч0
Најновије
09
04
09
00
08
56
08
52
08
45
Тренутно на програму