Научници измјерили 15 степени на Антарктику: Ово није нормално

Аутор:АТВ
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Температуре на Антарктику су овог мјесеца прешле 15°C, оборивши претходни зимски топлотни рекорд за иначе залеђени регион, што изазива забринутост због брзине климатског колапса. Нови зимски рекорд од 15,4°C забиљежен је 6. јуна у аргентинској бази Есперанца на полуострву Тринити, усред продуженог топлотног таласа који је три недјеље заредом биљежио дневне максимуме изнад нуле, извјештава Гардијан .
Научници кажу да је измјерена температура од 15,4°C два степена виша од претходног рекорда постављеног на истој станици 1998. године. „Ово је апсолутно невјероватно“, рекао је Раул Кордеро, еквадорски професор климатологије на Универзитету у Гронингену. „То је такође око двадесет степени Целзијуса изнад нормале за ово доба године. То је огромна аномалија.“
Необично јаки топли вјетрови са сјевера дували су преко већег дијела Антарктичког полуострва. Према ријечима Кордера, једна чилеанска метеоролошка станица, Бунен Ривера, забиљежила је температуре од скоро 13°C.
На острву Кинг Џорџ, 160 километара од базе Есперанза, истраживачи кажу да се пејзаж промијенио из претежно бијеле у смеђу, сиву и зелену боју након што су температуре достигле 4,6°C 6. јуна.
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„Прошли викенд је био веома необичан. Температуре су овде биле веома високе, па се све напољу отопило“, рекао је чилеански глациолог Луис Муњоз. „У ово доба године обично имамо 20 центиметара снијега и пуно леда на тлу.“
Муњоз је рекао да су се он и његова колегиница Наталија Местре прошле сриједе попели на врх оближњег глечера Колинс, висок 500 метара, и били су изненађени када су видјели да киша топи лед. „Ово директно утиче на глечер, који би требало да акумулира снијег управо сада. Не би требало да трпи аблацију у ово доба године. Очигледно је да то није добро за глечер.“
Антарктички регион је под све већим људским притиском, како директно кроз истраживање ресурса и туризам, тако и индиректно кроз сагоријевање фосилних горива која загревају планету.
Научници упозоравају да се неки од највећих глечера у региону, попут Твејтса и Пајн Ајланда, приближавају или су можда већ прешли прекретницу која би могла да подигне ниво мора на глобалном нивоу за четири метра. Такође је утврђено да топљење антарктичког леда успорава глобалну циркулацију океана.
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Опасне промјене испод морског леда на Антартику
Кордеро је објаснио да један зимски топлотни талас, без обзира колико екстреман био, неће сам по себи имати значајан утицај на ниво мора, али указује на забрињавајуће дугорочне трендове. „Овај топлотни талас се догодио због изузетно јаких западних ветрова“, рекао је он. „Такви вјетрови се јављају све чешће од 1980-их, а пoзнато је да је то повезано са климатским промјенама.“
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