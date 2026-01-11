Logo
На највећој пустињи на свијету температура -62°C: Нема сталних становника, а минус може да буде још већи

Извор:

Курир

11.01.2026

16:10

Фото: Printscreen/TikTok/MattyKjordan

Када се помене ријеч "пустиња", прва асоцијација су врућина и бескрајни пијесак, са температурама које често прелазе 50 степени. Најпознатија је Сахара. Међутим, највећа пустиња на свијету заправо није пјешчана – то је Антарктик.

Пустиња прекривена ледом и снијегом

Овај континент је у потпуности прекривен вјечитим снијегом и слојевима леда који се мјере у километрима. Иако хладан, Антарктик је пустиња у правом смислу ријечи, јер количина падавина која се овдје забиљежи је изузетно мала. На неким мјестима унутрашњости континента падне мање снијега него што падне кише у Сахари, док је просјечна годишња количина падавина мања од 30 mm по квадратном метру – што је еквивалент једног јачег љетњег пљуска у Београду.

Температуре и екстремни услови

Екстремно ниске температуре прате и оркански вјетрови. Зими се термометар спушта између -70 и -50°C, а најнижа забиљежена температура достигла је -89°C. Љети, унутрашњост континента је и даље ледена, са температурама од -30 до -20°C, док на обалним подручјима температура љети може да пређе и 0°C.

Санкање у кади

Занимљивости

Иновација у БиХ: Санкање у кади

Један снимак научника из истраживачке базе показује екстремне услове: када су отворили врата свог боравка, оркански вјетар је са -62°C додатно појачао осјећај хладноће.

Без сталних становника

Антарктик нема сталне становнике. Континент је дом за научнике који бораве у истраживачким станицама и проучавају екстремне услове, климу и животну средину овог леденог континента.

