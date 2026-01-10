Logo
Large banner

Три хороскопска знака имају невјероватно високу емоционалну интелигенцију

Извор:

Индекс

10.01.2026

09:04

Коментари:

0
Три хороскопска знака имају невјероватно високу емоционалну интелигенцију
Фото: Unsplash/Daniel Carmona

Емоционална интелигенција је способност препознавања сопствених осјећања, разумевања емоција других и прилагођавања понашања различитим ситуацијама.

Људи са високом емоционалном интелигенцијом су често добри слушаоци, реагују смирено и имају снажан осјећај за потребе других. Према астрологији, неки хороскопски знаци природно се истичу у овој врсти унутрашње зрелости. Ево неких од њих.

Рак

Ракови су изузетно осјетљиви на емоције људи око себе. Често примјећују промјене расположења и реагују прије него што друга особа уопште каже шта је мучи. Њихова способност емпатије им омогућава да се прилагоде различитим емоционалним стањима и пруже подршку на ненаметљив начин.

У везама, Ракови ретко игноришу осјећања других. Знају када треба да ћуте, а када да понуде разговор, због чега их многи виде као емоционално сигурне и поуздане људе.

Ваге

Ваге имају снажан осјећај за равнотежу у међуљудским односима. Њихова емоционална интелигенција се манифестује у способности да сагледају ситуацију из више перспектива и разумију обе стране у сукобу. Умјесто импулсивних реакција, више воле да бирају смирен разговор и траже компромис.

Jokic

Кошарка

Јокић нервозан: Када ће заиграти?

Ваге често стварају пријатну атмосферу у свом друштву јер знају како да смире напетост. Њихова осјетљивост на емоције других помаже им да реагују тактично и промишљено, чак и у захтевним ситуацијама.

Риба

Рибе имају дубоку интуитивну везу са емоцијама, како својим тако и туђим. Често осјећају шта други покушавају да сакрију, што им отежава да остану равнодушни према туђим проблемима.

Због ове особине, Рибе су често људи којима се други повјеравају. Њихова способност да слушају без осуђивања и искрено разумијевање емоција чине их изузетно емпатичним и емоционално свесним.

(индекс)

Подијели:

Тагови:

Хороскоп

zanimljivosti

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Хаос у Ирану: Насилни демонстранти запалили џамију у Техерану

Свијет

Хаос у Ирану: Насилни демонстранти запалили џамију у Техерану

39 мин

0
Дрон у лету

Свијет

Руска ПВО оборила 59 украјинских дронова

47 мин

0
Ходање по снијегу

Друштво

Наредних дана изузетно хладно ујутру

49 мин

0
Магла

Друштво

Возачи опрез! Магла и лед отежавају саобраћај

59 мин

0

Више из рубрике

Викенд хороскоп: Ове ствари доносе велико олакшање

Занимљивости

Викенд хороскоп: Ове ствари доносе велико олакшање

10 ч

0
"Тачан датум краја свијета" предвиђен је језивом једначином - и требало би да буде ускоро!

Занимљивости

"Тачан датум краја свијета" предвиђен је језивом једначином - и требало би да буде ускоро!

14 ч

0
Брак поништен због говора "чет џи-пи-тија"

Занимљивости

Брак поништен због говора "чет џи-пи-тија"

15 ч

0
Филмска превара: Куповао ствари на интернету, па их продавао као "древне артефакте

Занимљивости

Филмска превара: Куповао ствари на интернету, па их продавао као "древне артефакте

16 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

09

29

Нови Град: Обиљежавање 33 године од страдања 56 српских бораца

09

25

Експеримент открио како је почео живот на Земљи

09

22

Савјет безбједности УН: Хитан састанак о Украјини

09

22

Бећировић додијелио непостојеће признање Дини Мерлину

09

17

Једно алкохолно пиће дневно може повећати ризик од рака усне дупље за 50%

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner