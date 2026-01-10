Хаос у Ирану: Насилни демонстранти запалили џамију у Техерану

10.01.2026
08:51
Протести у Ирану током ноћи с петка на суботу добили су драматичан заокрет, након што су демонстранти у техеранској четврти Садат Абад (Саадат Абад) запалили џамију и више цивилних аутомобила. Иако су државни медији извјештавали да је стање у центру града мирно, рубни дијелови пријестолнице били су поприште жестоких сукоба.
Како наводе најновији извјештаји, нереди у насељу Саадат Абад изашли су из оквира политичког протеста и прерасли у отворено уништавање имовине.
Групе изгредника, које сигурносни извори сада означавају као „терористе“, запалиле су џамију Ал-Расул (Ал-Расоол), смјештену у близини Трга Шахид Техрани Moghadam (Схахид Техрани Moghaddam).
Према свједочењима очевидаца, није ријеч о симболичном изразу неслагања, већ о директном нападу на вјерски објекат и угрожавање јавне безбједности. Осим џамије, запаљено је и више цивилних возила паркираних у околини, што је изазвало страх и панику међу становницима тог дијела града.
Док су сјеверозападни дијелови Техерана били захваћени ватром, новинари агенције Тасним (Тасним News Agency) извијестили су да је у самом центру пријестолнице ситуација била под контролом. Обилазећи кључне локације попут Трга Валиаср, Трга Енгелаб и Улице Азади (Азади Стреет), забиљежили су мирну ноћ, упркос позивима антирежимских група на масовна окупљања.
Ипак, иста агенција потврђује да су се „спорадични нереди“ наставили у појединим дијеловима града, укључујући Техранпарс, Јанат Абад, Трг Кај у Садат Абаду (Kay Square), Пасдаран (Пасдаран) и Низам Абад (Низам Абад).
У извјештајима се наводи да су током претходних ноћи забиљежени напади на јавну и приватну имовину, међу којима су и паљења медицинских клиника те домова здравља. Власти тврде да су се међу демонстрантима налазили „инфилтрирани елементи“ који су користили ватрено оружје.
Након насиља које је кулминирало паљењем џамије Ал-Расул, иранске сигурносне снаге упутиле су оштра саопћења. Наглашено је да, ради заштите живота и имовине грађана, више неће бити толеранције нити милости према онима који се означавају као „наоружани терористи и рушитељи“.
Тренутно на програму